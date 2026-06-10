「黒牢城」カンヌ熱気とキャストの素顔を収めた密着映像解禁

米澤穂信原作の戦国ミステリーを黒沢清監督が映画化した『黒牢城』。第79回カンヌ国際映画祭での舞台裏を捉えた密着映像が公開され、キャストの絆や熱狂の瞬間が明らかになった。

米澤穂信氏の大ベストセラー小説『 黒牢城 』が、 黒沢清 監督の手により映画化され、話題を呼んでいる。 第166回直木賞と第12回山田風太郎賞を同時受賞したこの戦国ミステリーは、密室と化した 黒牢城 を舞台に、城主・荒木村重とその妻・千代保、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛を取り巻く人間模様を描く。

黒沢監督にとってキャリア初の時代劇でありながら、巧みな心理描写と緊迫感あふれる演出で、観客を戦国の闇へと誘う。 主演の本木雅弘は村重の複雑な内面を、吉高由里子は城を守る女の強さと脆さを、菅田将暉は囚われの軍師の知略と狂気を見事に演じ分けている。 さらに、青木崇高や宮舘涼太といった実力派俳優陣が脇を固め、作品に厚みを加えている。 第79回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門に正式出品された本作は、世界の映画ファンの注目を集めた。

現地ではキャスト・スタッフが一堂に会し、レッドカーペットやフォトコールで熱狂の渦を巻き起こした。 今回解禁された密着映像は、そんなカンヌの舞台裏を完全収録したものだ。 映像には、本木と菅田が互いの衣装を見比べて「オセロみたい」と笑い合う和やかなシーンや、宮舘がフォトコールで華麗なターンを披露し、各国メディアを沸かせる瞬間が捉えられている。 また、公式上映前にはほどよい緊張感の中で乾杯を交わす一行の姿も。

キャストたちの強い絆とリラックスした素顔が垣間見える貴重な内容となっている。 迎えた公式上映は、満員のドビュッシー・シアターで行われ、エンドロール直後から約1000人の観客が総立ちとなり、5分間にわたるスタンディングオベーションが起きた。 黒沢監督は「夢のような時間だった」と感激を語り、本木も「海外の観客に作品が届いた実感が湧いた」とコメント。 菅田は「官兵衛の苦悩が伝わったなら嬉しい」と述べ、吉高も「千代保の強さを海外の方にも理解してもらえたことが誇り」と笑顔を見せた。

この反響を受け、日本国内での公開への期待も高まっている。 映像美や音楽、衣装の細部にまでこだわった本作は、戦国時代を舞台にしたエンターテインメントとしてのみならず、人間の心理を深く掘り下げた作品として、多くの観客の心を揺さぶることだろう。 原作ファンも映画初見の人も、黒牢城の闇に飲み込まれる準備をしてほしい





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