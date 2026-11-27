プロボクシングWBA世界ミニマム級王者石井武志（27＝大橋）が初防衛成功から一夜明けた27日、横浜市で記者会見した。26日、EBARA WAVEアリーナおおた… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング WBA 世界 ミニマム級 王者 石井武志 （27＝大橋）が初防衛成功から一夜明けた27日、横浜市で記者会見した。26日、EBARA WAVEアリーナおおたで無敗の同級11位ザイバージョン・メデシロ（21＝フィリピン）の挑戦を受け、10回にダウンを奪って3－0の判定勝利を挙げていた石井は「きつい試合になるのは想像していた。

ずっと準備してきたことがしっかりと出たかなと思う」と振り返った。 所属ジムの大橋秀行会長（61）、指導を受ける元世界3階級制覇王者八重樫東トレーナー（43）とともに姿をみせた石井は試合後に病院に直行。 激闘を物語る左ほおの腫れの精密検査を受けていたが、脳や骨などに問題はなかったという。 石井は「CT検査も受けて特に異常はなかった。

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朝も腫れはひどくなっていなかったしダメージもなかった。 体の状態は大丈夫」とほっとした表情。 検査終了が日付が変わって午前1時となり、午前3時に就寝。