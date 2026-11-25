「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手として活動している元アクション女優の志穂美悦子（71）が25日、都内で開催された日本シャンソンコンクール2026で… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

審査員の加藤登紀子から名前を呼ばれると驚きの表情を浮かべ、壇上で感極まった。 本戦は音源審査を突破した43人が出場。33番目に登場し、痛切な恋の病を描いた「ジュ・スィ・マラード」を全編フランス語で情感たっぷりに歌い上げた。

途中でアカペラを挟むなど、迫力のパフォーマンスに客席は息をのんだ。 昨年まで2年連続でグランプリに次ぐ「優秀賞」を受賞しており、3度目の挑戦で頂点に立った。3カ月間、原詩と向き合った。

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「今朝、家の中の壁という壁に貼っていた歌詞を1つずつはがしていったんですね。 結果よりも、やってきたことがうれしくて。 『ジュ・スィ・マラード』は、僕は病気ですっていうタイトル。 私もそれくらい歌詞に入り込んだ。

原語で歌ったことで、狂おしい情熱とか、やるせない気持ちを表現できる歌い手になりたいと本気で思いました。 とってもうれしいです」とスピーチした。

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「人生って山あり谷あり谷あり谷あり…」という。 「いいこともあるんだけど、いろんな辛苦を味わってきて初めて、シャンソンの放つ言葉で苦しかったことが浄化される。 明日また元気に生きていこうと思える、それがシャンソン」と魅力を語った。 次なる目標は「来年、フランスで歌いたい」に定めた。

「ちっちゃなカフェでもいいの。 フランスに行って、お客さんもフランス人の中で歌いたい。 フランスの風にあたりたい」。 やりたいことが次々浮かぶ。

挑戦をとめない。 【鎌田良美】 ◆志穂美悦子（しほみ・えつこ）本名・長渕悦子。1955年（昭30）10月29日生まれ、岡山県出身。72年に千葉真一さん主宰のジャパン・アクション・クラブ（JAC）に入会。73年映画デビュー。74年に「女必殺拳」で初主演し、日本初の本格アクション女優の地位を確立。87年に長渕剛と結婚。 出産を機に表舞台から遠ざかった。 現在は花創作家と「鬼無里まり」名義でシャンソン歌手として活動している。163センチ。

◆日本シャンソンコンクール シャンソンの普及と発展のために1964年に創設された、日本で最初に開催されたコンクール。 加藤登紀子は第2回グランプリで、東大在学中の65年に優勝して歌手デビューした。 音程、声量、リズム、歌詞から浮かぶ情景などで総合的に審査される。