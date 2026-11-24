サントスがモルンビーでグレミオに0-2で敗れた後、ネイマールが選手たちの脱色した髪をめぐる「傲慢」との批判に反論した。

ネイマール は月曜日、複数の サントス のチームメートとともに髪を脱色して試合に臨み、ブラジル全国選手権で グレミオ に0-2で敗れた後、「傲慢」との批判に反論した。 怒りをあらわにしたFWは、髪型はサッカーと無関係だと主張。

モルンビーでの敗戦は決定機を逃したことと、物議を醸したPK判定によるものだと語った。 サントスがサンパウロで約4万5000人の観客を前に、残留争い中のグレミオに0-2で敗れた後、ネイマールはミックスゾーンで記者と応酬した。 背番号10のネイマールは、ガビゴル、フィリペ・コウチーニョ、ロジネイ、アルトゥールとともに髪を脱色して現れ、批判を招いていた。13分のフランシス・アムズの先制点と76分のマルティン・ブライトバイテのPKで、アウェーのグレミオが勝利。 サントスは勝ち点50の9位となった。

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早い時間に先制を許したサントスは、その後ボールを支配したものの、グレミオGKウェヴェルトンに繰り返し阻まれた。 ウェヴェルトンはネイマール、エヴェルトン・セボリーニャ、ガビゴルのシュートを防いだ。 試合後、選手たちの脱色した髪が傲慢に見えるかと問われたネイマールは、こう答えた。

「誰がそんなことを言った？ 完全に間違っている。 髪で何かが変わるわけじゃない。 僕も染めたけど、何も変わらない。

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みんな以前にも髪を染めたことがある。 サッカーとは何の関係もない！ 」 「僕たちがいいプレーをしたのは見ただろう。 相手が生かしたわずかな差と、不当に与えられたPKが結果を分けた。

そんなことを言う人はサッカーを何も分かっていない。 僕たちの日々の取り組みも、頭の中で何を考えているかも、自分たちにどれほどプレッシャーをかけているかも知らないんだ」さらに、こう続けた。

「もちろん、そういう声が出ることは分かっていた。 でも、サッカーを理解していない人たちの意見だ。 そういうものさ。 髪を染めても何も変わらない。

僕たちはとてもいいプレーをした。 髪が黄色でもピンクでも緑でも、僕は毎試合いいプレーができる。 今日は細かな修正と、チャンスを決め切ることが足りなかっただけだ」