株式会社kiCk～全社員で本気の運動会「異才合祭（いさいがっさい）」→ そのまま忘年会へ。運動が苦手でも主役になれる全5競技＋役員が出場馬となる「えらい人ダービー」～|div cla…

● 部署・年代を横断したチーム編成：全社員を4チーム（各10名前後）に分け、事前アンケートをもとに所属・年代・運動能力が偏らないよう編成。 普段接点の少ない社員同士が同じチームになるよう配慮しています。kiCkに入社してからのおよそ1年間、期末会や代表の誕生日会で「業務外のイベントに全力投球する」大人の姿をたくさん見てきました。

これからも「全力で頑張らなくてもいいことを、全力でやるバカバカしさ」を楽しめる人間でありたいので、会社のみんなで子どもに戻れるような場を設けられればと思い提案しました。 普段のお仕事では関わらない人とも「忘年会の乾杯前にもう打ち解けている！ 」というところまでこのイベントで持っていけるといいなと思います。 運動が苦手な人でも主役になれる競技も用意したので、全員に“自分の才能が役に立った瞬間”を持ち帰ってほしいです。

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仕事のあらゆる面で効率化が進み、オンラインで完結することも多い今だからこそ「リアルに顔を合わせ、互いを知る」機会はより大事になっていると感じています。 そんな機会づくりを目指した本企画だからこそ、堅苦しさなく、一人ひとりの魅力や才能に出会える楽しい場になるようにと願いを込めて「異才合祭」というコンセプトを立てました。 当日は、競技の様子、発案者・実行チームへのインタビューの取材・撮影が可能です。 忘年会シーズンの企画・特集等の素材として、ぜひご検討ください。