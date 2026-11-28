新コーナー『あの炎上かばってみた！』もスタート

本番組は、SNSやメディアで本音を言いづらくなった現代において、顔を出さずに匿名の“裏垢”（裏アカウント）で日頃のモヤモヤや本音を吐き出し、明日からスカッと晴れやかに生活しようという“SNS特化型トークバラエティー”。

豪華ゲストたちがあらかじめ番組専用の裏垢に匿名で投稿した「日頃思っていること」「表では言えない不満や疑問」をもとに、スタジオでは“誰が書いたか分からない状態”のままギリギリの本音トークを展開。 最後まで投稿者は明かされないため、ここでしか聞けない素の主張が次々と飛び出す。 シーズン1の#1には、内田理央、金村美玖（日向坂46）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、JO（＆TEAM）、中尾明慶、ファーストサマーウイカの6人が登場。

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オープニングでは、金村が「◯◯で見かけた」と届くDM事情を明かすほか、“9頭身イケメン”とたびたびSNSで話題になるJOが久保田と並んで立ち、衝撃のスタイル差に久保田が自虐ツッコミを入れるなど、開始早々から大盛り上がりとなる。 番組専用の裏垢に届いた「食事中にコーラ頼むやつは二度と食事に誘わない」「カラオケで2曲連続入れてんじゃねーよ。 リサイタルかよ」といった切り込んだ投稿では、スタジオの意見が真っ二つに分かれる大激論へ発展。