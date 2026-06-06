「飛鳥・藤原の宮都」、世界文化遺産登録へ勧告 地元住民らに歓喜の声

日本の古代国家成立過程を示す重要な考古遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」が、ユネスコ諮問機関から世界文化遺産への登録勧告を受けた。地元自治体首長やガイド、住民らは歓喜するとともに、地域の魅力発信と持続可能な観光への意欲を示した。長年の保全活動が評価され、国際的な認知度向上と地域活性化への期待が高まる。

日本の 古代国家 成立過程を示す重要な考古遺跡群である「 飛鳥・藤原の宮都 」（奈良県橿原市、桜井市、明日香村）が、 ユネスコ の諮問機関である国際記念物遺跡会議（ イコモス ）から 世界文化遺産 への登録勧告を受けたことを受け、地元関係者に歓喜と感慨の声が広がっている。

この遺跡群は、6世紀後半から8世紀初頭にかけて、日本最初の本格的な都城である飛鳥京や藤原京などの宮都関連遺構を含み、国家形成期の政治・宗教・文化の中心地としての姿を伝えるものである。 勧告は、長年続けられてきた地域の保全活動と学術的価値が国際的に高く評価された結果といえる。 明日香村の森川裕一村長は「世界遺産登録という頂の先がようやく見えた」と笑顔で述べ、2007年にユネスコの世界遺産候補暫定リストに掲載されてから20年近くにわたる取り組みを振り返った。

その長い期間については「飛鳥の価値を大事にしようとする気持ちを醸成するのに必要な時間だったのではないか。 登録で、地域が良くなっていくように努力したい」と感慨深げに語り、登録後も地域の持続可能な発展を目指す意欲を示した。 一方、橿原市や桜井市の関係者からも同様に祝福の声が上がり、文化財保護と地域振興の両立への期待が寄せられている。 実際に遺跡群を訪れる観光客やガイド、地元住民からも多くの喜びの声が聞かれた。

石舞台古墳などがある明日香村には、勧報の翌日から many visitors が訪れ、2019年頃から続く国内外の関心の高まりを感じさせる光景が見られた。 橿原市の小学校教員（34）は「学校の遠足などで10回以上訪れていて、愛着のある場所。 登録されるのを機に、古代の文化や風景が残る地域の魅力を世界中の人に知ってもらいたい」と述べ、教育現場での活用と国際発信を期待した。

また、英語ガイドとして飛鳥の歴史的価値を伝えてきた「飛鳥地域プロガイド」の岩井雅子さん（53）は「貴重な歴史遺産が生活の中でどのように守り伝えられてきたのかという話も交えてガイドに取り組みたい」と語り、単なる観光案内を超えたストーリーテリングの重要性を強調した。 レンタルサイクル店の男性（39）は「これからは、閑散期の夏場も忙しくなりそうですね。 周辺には見所が多く、とても1日では回りきれないので何度も訪れて堪能してほしい」と話し、観光の seasonality 解消と滞在型観光への期待を示した。

文化的・学術的な意義についても、関係者からコメントが寄せられた。 マンガ家の里中満智子さん（78）は、持統天皇が営んだ藤原京造営を描いた作品「天上の虹」を通じ「藤原京は、先人たちが国の存続をかけて取り組んだ大事業。 後の平城京建設の際に、柱や瓦など使える建材は再利用された。 モノを大切にという日本人の精神をこの機会にもう一度見つめ直せればと願っています」と述べ、当時の進取の精神と循環型社会のあり方を現代に問いかけた。

さらに、奈良県明日香村教育委員会の小池香津江参事兼文化財課長（56）もイコモス勧告の意義を評価し、地域一丸となった保存managementの成果を強調した。 今回の勧告により、2025年9月に開かれる世界遺産委員会での正式登録が確実視されている。 これまで地域住民や自治体、学術関係者が一体となってoproteccion活動を進めてきた背景には、遺跡群が「日本の古代国家の成立過程を示す最も重要な景観」として、国土の歴史的アイデンティティを形作ってきたという自覚がある。

今後の課題は、観光客の急剧増加による遺跡保全や地域環境への影響をどう軽減するかであり、「オーバーツーリズム」対策が重要な検討事項となる。 登録を契機に、持続可能な文化観光モデルの構築が求められる。 同時に、学校教材としての活用やデジタルアーカイブ化など、次世代への継承手段の多様化も期待される。 日本の歴史理解を世界的に深める一方で、地域経済の活性化と文化的価値の持続的管理のバランスが問われる。

飛鳥・藤原の宮都の世界遺産登録は、単なる称号の付与ではなく、新たな保全と発信の出発点となる。 地元の心意気は「登録された後の方が本当のスタート」との声に表れており、国際社会との対話を続けながら、日本の古来衡量 지속可能な保全モデルを示すことが期待される





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