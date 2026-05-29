「領民0人スタートの辺境領主様」2026年夏放送！第2弾PV公開、追加キャスト発表

TVアニメ「領民0人スタートの辺境領主様」の第2弾PVが公開。OPはCROWN HEAD、EDは花耶が担当。追加キャストも発表され、2026年夏放送開始。

TV アニメ 「 領民0人スタートの辺境領主様 」が2026年夏に放送開始となることが決定し、第2弾PVが公開された。 本作は、戦争で活躍した救国の英雄ディアスが、王から褒美として授けられた領地が何もない草原だったところから始まる物語。

領民0人からの開拓に奮闘する中、蒼い角を持つ少女アルナーとの出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが集まり、やさしき領主の開拓記が紡がれる。 原作は風楼氏によるライトノベルで、アース・スターエンターテイメントより刊行中。 コミカライズも好評で、多くのファンを魅了してきた作品がついにアニメ化となる。 第2弾PVでは、主人公ディアスが草原に立ち、戸惑いながらもやがて仲間と共に領地を発展させていく様子が描かれている。

オープニングテーマはCROWN HEADが担当し、エンディングテーマは花耶さんが歌う「星降る夜の約束」。 この楽曲は、大人になるにつれて忘れてしまいそうな真っ直ぐな夢や純粋な気持ちを、あの日交わした約束と共に思い出してほしいという想いが込められている。 また、追加キャストとして、フランシス役に安田陸矢、フランソワ役に阿保まりあ、モール役にくじら、ディアーネ役に日笠陽子、エイマ役に東山奈央が決定。

これにより、主人公ディアスを松田健一郎、アルナーを若山詩音、クラウスを坂泰斗、セナイを伊藤美来、アイハンを白石晴香、エルダンを福山潤が演じる豪華キャスト陣がそろった。 監督は今泉賢一氏、シリーズ構成は岡田邦彦氏、キャラクターデザインは坪山圭一氏が務め、アニメーション制作はanimationstudio42が手掛ける。 原作の持つ温かさと成長物語をどのように映像化するのか、期待が高まる。

本作は、領民0人からのスタートというユニークな設定が魅力で、ディアスとアルナーを中心とした仲間たちの絆や、少しずつ栄えていく領地の姿に心温まること間違いなし。2026年夏の放送を心待ちにしたい





animatetimes / 🏆 118. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

領民0人スタートの辺境領主様 2026年夏アニメ 松田健一郎 CROWN HEAD 花耶

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【福田昭のセミコン業界最前線】 微細化の次はパッケージング。半導体の未来を担う技術が国際学会ECTCに集結半導体および電子部品のパッケージング技術と半導体パッケージをプリント基板に接続する技術の研究開発成果を発表する世界最大の国際学会「The 2026 IEEE 76th Electronic Components and Technology Conference」(ECTC 2026)が5月26日に米国フロリダ州オーランドのリゾートホテル「JWマリオット・アンド・ザリッツカールトン・グランドレイクスリゾート」で始まった。

Read more »

「そんなことも知らんで、介護やってるんですか？」 救急隊員の一言からkintone×AIの組織変革が始まった (1/2)kintone hive 2026 osakaの4番手として登壇したのは、神戸の介護事業者であるやないメディカルサービスの柳井寛之さん。「私はエンジニアではない。でも組織は変えられた」と語る柳井さんは、経営者の目線でkintoneの導入と浸透を語った。

Read more »

“通信量96％削減”も！ ソラコムが「組み込みIoT」や「フィジカルAI」での取り組みを紹介「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」において、ソラコム（SORACOM）では、同社が積極的に提案している「組み込みIoT」や「フィジカルAI」における最新技術やプランの紹介、そして多数の国内外事例の紹介などがあり、大勢の来場者でにぎわっていた。

Read more »

Japan RepRap Festival 2026（JRRF 2026）今週末5/30-31開催。一般ブース144ブース、最新協賛55社＋1個人、国内外クリエイターが集う3Dプリンター文化の祭典へJapan RepRap Festival 2026 運営事務局のプレスリリース（2026年5月29日 12時10分）Japan RepRap Festival 2026（JRRF 2026）今週末5/30-31開催。一般ブース144ブース、最新協賛55社＋1個人、国内外クリエイターが集う3Dプリンター文化の祭典へ

Read more »

【Z世代集まれ！熱狂を生み出した3人が福岡に集結】『TORYUMON KYUSHU 2026 焔』第4部セッション登壇者を公開！F Ventures LLPのプレスリリース（2026年5月29日 12時10分）【Z世代集まれ！熱狂を生み出した3人が福岡に集結】『TORYUMON KYUSHU 2026 焔』第4部セッション登壇者を公開！

Read more »

5月29日はエスニックの日！2026年“この夏絶対流行する！エスニック食”ランキング一般社団法人日本エスニック協会のプレスリリース（2026年5月29日 12時00分）5月29日はエスニックの日！2026年“この夏絶対流行する！エスニック食”ランキング

Read more »