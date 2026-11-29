銀行員とシンガー・ソングライターという〝二足のわらじ〟を履くスタイルから「青森の小椋佳」と称される小山内創祐さん（40）が18年半勤めた地元の銀行を退職し、別の会社で働きながら音楽活動を続けている。新たな一歩を踏み出し「音楽は人生そのもの…

銀行員とシンガー・ソングライターという〝二足のわらじ〟を履くスタイルから「青森の小椋佳」と称される小山内創祐さん（40）が18年半勤めた地元の銀行を退職し、別の会社で働きながら音楽活動を続けている。

新たな一歩を踏み出し「音楽は人生そのもの」と目を輝かせる小山内さん。 銀行員として培った経験を今後の活動に生かしながら、青森の音楽業界の発展とNHK「紅白歌合戦」出場という夢を追いかける。 ラジオ番組で副業がばれた 中学生の時にテレビで映っていたシンガーに憧れてギターを手にしました。 大学1年の時、ソニーミュージックが主催するオーディションに応募して東北6県の大会で優勝してからシンガー・ソングライターという道が一気に現実味を帯びました。

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その後、メジャーのレーベルと仮契約をしてデビューの準備をしていましたが、音楽の配信サービスが台頭してきた時代で、業界全体でCDが売れなくなってから当面、デビューは厳しそうと思い、みちのく銀行（現青森みちのく銀行）に就職しました。 入行して1年後にデビューの話が来て当時、若かったこともあって無断でCDをリリースしようとしました。 発売の約2週間前にプロモーションとしてラジオで楽曲が流れ、それを直属の上司が聴いていて翌朝、呼ばれました。