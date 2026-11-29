シャルケ04がSCパーダーボルンに1-8で大敗。BVBとのルール・ダービーを1週間後に控え、クラブは崩壊状態に。ミロン・ムスリッチ監督は試合後に選手たちを痛烈に批判したが、その発言には異論も出ている。

シャルケ04 がSC パーダーボルン に1-8で大敗。 BVBとのルール・ダービーを1週間後に控え、クラブは崩壊状態にある。 ミロン・ムスリッチ 監督は試合後に選手たちを痛烈に批判したが、その発言には異論も出ている。

の番組『ドッペルパス』で語った。 理由に挙げたのは、ムスリッチ監督が批判の中で自ら率直に認めた、打つ手のなさだ。 かつてVfLヴォルフスブルクでプレーした55歳のシュノールは、こう断じた。

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「彼が間違ったことばかりしているのか、彼のサッカーに合わない選手ばかり与えられたのか、それとも完全に打つ手を失ったのか、そのいずれかだ。 しかし、そこまで打つ手を失い、それを公の場で口にしたなら、来週のBVBとのルール・ダービーでチームはどう戦えばいいのか。 そのとき彼にはどんなプランがあるのか。 まず選手たちを徹底的に批判しておいて、その後に自分のために全力で戦えという。