「国境なき衣食住」白川優子さん国境なき医師団（ＭＳＦ）の手術室看護師などとして、これまでに１１の国と地域に計１９回

国境なき医師団（ＭＳＦ）の手術室看護師などとして、これまでに１１の国と地域に計１９回赴いた。 主に紛争地で、数々の負傷者を手当てし、自身も命の危険にさらされてきた。

「現場での悲惨な状況や経験は全て発信しました」と自負する一方、派遣中の暮らしぶりを質問されることが多いことにも気がついた。 初めて派遣されたスリランカの漁村では、地元スタッフがシーフードなど地場の食材を使って日々の料理を振る舞ってくれた。 数か月にわたり共同生活を送る同僚らとは「恋バナ」をし、現地の民族衣装でおしゃれも楽しむ。 医療スタッフら１６人が集ったシリアでは、宿舎にシャワーが一つしかなく争奪戦になった。

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ダニに２００か所以上刺され、サソリも目撃した。