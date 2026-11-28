プレスリリース 「進路を教えない」キャリア教育。高校生と社会人が、ただお茶を飲む。

会場となる真珠の館 Kitano Medium（北野メディウム邸）は、築137年の歴史的建造物として企画資料で紹介されている神戸・北野の異人館です。 社会起業家の山本宝氏が関わるこの場所で、高校生と多様な社会人が、普段の学校生活とは異なる空気の中で対話します。

歴史ある建物を次世代につなぐ活動と、若者の可能性を広げる教育が重なる取り組みです。 単発イベントではなく、継続的な社会実験へ企画資料では、2ヶ月に1回・年間6回、各回高校生10～15人と社会人・経営者・起業家10～15人が参加する構想が示されています。

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交流の後には、印象に残った言葉や気づき、次に挑戦したいことを記録し、出会いがその後の行動にどのようにつながるかを見つめていく方針です。2026年9月25日、11月13日に開催した「大人とお茶会」には、経営者や士業、クリエイターなど、さまざまな分野で活躍する社会人のみなさまにご参加いただきました。 （敬称略・順不同）「ひと粒の真珠から、神戸の未来を輝かせる。 」神戸出身の社会起業家。2016年に女性が集う共創空間「ROUGH LABO」を創業。 現在は、神戸・北野の異人館を再生した「真珠の館 KitanoMedium」を運営。