クルマは、オーディオ＆ビジュアルルームとしても機能する。好きな音量で音楽を楽しめて、同乗者にとっても映像系コンテンツに没入できる空間ともなる。というわけで当連載では、その環境作りについて考えている。今回は「車載用Android端末」の選択法を解説する。

なお、スマホを「カープレイ」に対応した「メインユニット」に接続すれば同様のことが可能となるが、スマホを接続する場合には動画系アプリは使えない。 ドライバーが運転中にモニターを注視することが法律で禁止されているがゆえに、「カープレイ対応メインユニット」には動画系アプリを使えなくする“リミッター”が備わっているからだ。

しかし「車載用Android端末」にはその“リミッター”を解除する能力が備わっているので、動画系アプリも使用が可能だ。 しかも「メインユニット」は映像を映していると認識しないので、いわゆる「テレビキャンセラー」が不要だ。 それを用意して取り付けるコストを省ける。 必要な「付加機能」と「価格」とを天秤にかけて、マイベストを選択すべし！

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つまり基本性能は各機ごとでそれほど大きくは変わらないが、「付加機能」が多い機種と少ない機種とがある。 そしてそれが多くなればなるほど価格も上がるので、自分にとって必要な機能は何かを見極めながら価格を鑑みて選択しよう。 そして「SDカードスロット」が装備されている機種があり、そうであるとSDカードに保存してある映像データも再生できる。 また「SIMカードスロット」を装備している機種では、それを活用することで本体自体でネットと繋がれるので車内にネット環境がなくても使用が可能となる。