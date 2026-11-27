防衛向け事業を手がける電機・重工大手が、投資家らに防衛事業の情報発信を積極的に実施し始めている。かつての防衛産業は「負のイメージ」が強く、利幅が薄い事業でもあったことから、同じ会社の人間でさえ「何をしているかが分からない」などと閉鎖的だっ…

防衛向け事業を手がける電機・重工大手が、投資家らに防衛事業の情報発信を積極的に実施し始めている。 かつての防衛産業は「負のイメージ」が強く、利幅が薄い事業でもあったことから、同じ会社の人間でさえ「何をしているかが分からない」などと閉鎖的だった。

だが、安全保障を取り巻く環境の変化や防衛予算の増額などを受け、株主らは防衛事業の業績への貢献を期待して情報開示を求めるようになるなど、防衛産業を取り巻く環境は大きく変わりつつある。 防衛銘柄への注目度 「ステークホルダー（利害関係者）の方から防衛銘柄ということで注目いただく機会が増えている」。 三菱電機の須田勇防衛システム事業部長は、足元の状況について語る。 政府は年末に改定する安全保障関連3文書に無人機（ドローン）や人工知能（AI）などを駆使した「新しい戦い方」への対応を盛り込み、防衛費総額の上積みを検討。

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防衛装備品に新たな商機が広がっている。 三菱電機は、防衛システム関連事業の売上高を2025年度の約3100億円から26年度は4500億円、30年度に6900億円に増やす目標を掲げる。22年には日本と英国、イタリアが進める次期戦闘機開発計画「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」への参加を公表。23年には「電子システム事業本部」の名称を「防衛・宇宙システム事業本部」に改称した。 須田氏は「海外からの問い合わせも増えている」と明かす。 政府が「防衛装備品」の輸出規制を段階的に緩和し、防衛産業に海外市場への道が広がりつつある。