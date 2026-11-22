２２日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、茶々（井上和）が懐妊。秀吉（池松壮亮）は歓喜するも、城壁に秀吉の子ではない…と揶揄する落書きが見つかり、秀吉の暴走が始まる。 茶々が悲願だった自分の子を妊娠したことを知り、歓喜に震える秀...

「豊臣兄弟！ 」秀吉の暴走に震える秀次（山田涼介）…史実知るネット、秀次の最期と重なり更に震える【ネタバレ】茶々が悲願だった自分の子を妊娠したことを知り、歓喜に震える秀吉。 だが城壁に、茶々のお腹の子は秀吉の子ではない…と揶揄する落書きが発見され、秀吉は激怒。

犯人を捜し出し厳罰に処せと命じる。 実行犯が召し上げられるが、そそのかされただけだと言い張り「他にもおりまするぞ、わしらが逃げた後に書き足した者がおりまする！ 」と絶叫。 秀次（山田涼介）は「そんなはずはありませぬ！

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」と実行犯はウソを言っていると主張。 実行犯は「ウソじゃ、わしは誠に！ 」と言うと、秀吉は「黙れ！ どいつもこいつもバカにしおって！

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」と、顔面を殴り続ける。 史実では、秀次は最期、切腹となり、首はさらし首にされてしまう。 殴られ半殺しの目に遭った実行犯を目の当たりにし、恐怖に震える秀次だが、数年後、自分も同じような目に遭うとは思いもしていないはず。 ネットでも「ここから秀次の人生の転落も始まっていくのでしょうね、翻弄（ほんろう）された果てに…」「一族もろとも…自分もこうなるとまだ知らない秀次くん」「一族皆殺し。 秀次に返ってくるんだよね」など、震える声が上がっていた。