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「説得を試みた」グアルディオラ、ネイマールをバイエルンに引き抜こうとした秘密の面会を明かす
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マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督、2013年のバルセロナ移籍前にネイマールのバイエルン・ミュンヘン加入を狙っていたと明かす。
さらに、こう語った。
「彼を指導してみたかった。 全盛期の彼は最高レベルの選手で、流れるようなプレー、美しさ、勇気を備えていたと思う……。2011年の決勝でダニーロやエラーノがいるサントスと対戦したとき、映像を見て『なんて選手だ』と言った。 素晴らしい選手で、指導できていたらうれしかっただろう。 彼と［リオネル・］メッシ、［ルイス・］スアレスがいたバルセロナは無敵だった。
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私が見た中で最高の攻撃トリオだ」バルセロナを離れた後、メッシの獲得を試みたことはあるかと問われると、グアルディオラはバルサへの愛着から接触しなかったと強調した。
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