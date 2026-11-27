マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督、2013年のバルセロナ移籍前にネイマールのバイエルン・ミュンヘン加入を狙っていたと明かす。

さらに、こう語った。

「彼を指導してみたかった。 全盛期の彼は最高レベルの選手で、流れるようなプレー、美しさ、勇気を備えていたと思う……。2011年の決勝でダニーロやエラーノがいるサントスと対戦したとき、映像を見て『なんて選手だ』と言った。 素晴らしい選手で、指導できていたらうれしかっただろう。 彼と［リオネル・］メッシ、［ルイス・］スアレスがいたバルセロナは無敵だった。

Advertisement

私が見た中で最高の攻撃トリオだ」バルセロナを離れた後、メッシの獲得を試みたことはあるかと問われると、グアルディオラはバルサへの愛着から接触しなかったと強調した。