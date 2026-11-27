モデルの稲垣貴子（新井貴子、35）が26日、自身のインスタグラムを更新。父で元プロ野球選手の新井宏昌氏との2ショットを公開し、父への思いをつづった。

稲垣貴子 （C）ORICON NewS inc.貴子は「わたしにとって、職人の原点。 日々淡々と自分の仕事に向き合う、そんな姿を見せ続けてくれてありがとう」とつづり、雑誌を読んだ感想を「わたしも知らない父を知ることができた一冊でした」「#74歳のミスタールーティーン」と感慨深げにつづっている。

ほかにも、幼少期やラグビー場の観客席での親子2ショット、夫・稲垣啓太と父がキャッチボールをする仲むつまじい写真の数々。 投稿の最後には、啓太が真剣な表情で雑誌に目を通す姿も披露されている。 この投稿に、コメント欄には「小学生時代、夏の甲子園にPL学園の応援に行きました。 新井選手の素晴らしいバッティングを覚えています」「お元気そうで何よりです」「新井さんのファンでした!!

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今も昔もカッコよくてお元気そうでなにより！ 」「お父さん、いつもかっこいい！ レジェンド！ 」「凄い一家ですね」「えーー!!