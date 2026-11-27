あのヒットメーカーが、思わず本音を漏らした。 『アンナチュラル』や『MIU404』で知られる脚本家・野木亜紀子氏が、自身のX（旧ツイッター）に投稿した一文がテ…

あのヒットメーカーが、思わず本音を漏らした。 『アンナチュラル』や『MIU404』で知られる脚本家・野木亜紀子氏が、自身のX（旧ツイッター）に投稿した一文がテレビ好きの間で話題を呼んでいる。

フジテレビ系水曜10時枠で放送中のドラマ『ポリティカルパン』について、一部で視聴率を心配する声が上がっていることに触れ、「フジ水10ドラマとしてはこの一年で最も視聴率が高く、配信では未だかつてなくまわっているので大丈夫」と胸を張ったのだ。 ところが、その直後である。

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「ラスト2話で上がればいいな〜」と期待を寄せつつも、「よりによって裏で名探偵某が始まるんだよな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ぁ〜〜〜ああぃ」と、文字数いっぱいに悲鳴を上げたのだ。 「名探偵某」とは、言うまでもなく、TBS系『水曜日のダウンタウン』の看板企画『名探偵津田』のことだ。 演出の藤井健太郎氏がXで告知した通り、12月2日（水）の『特別編』を皮切りに、待望の新シリーズがいよいよ動き出す。 完全に裏かぶりである。