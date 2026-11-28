バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、土曜日のブンデスリーガで対戦する古巣ハンブルクへの思いを語った。

。 同監督はマンチェスター・シティに加入する前の2006年から2008年まで、この北部のクラブで選手として2年間を過ごした。2006年6月にアンデルレヒトから1000万ユーロでHSVに加入したコンパニ監督は、加入初年度に負傷に苦しみ、後には2008年のオリンピックを巡る対立も経験した。

それでも、この街には良い思い出が残っている。

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「私にとっては、いつでも特別な試合になる。 なぜかは分からない。 長くいたわけではないが、あの街と人々には人の心を動かす何かがある」とコンパニ監督は金曜日に語った。