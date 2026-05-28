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「莉犬のSTPRadio！Presents STPR文化祭」が決定！9月20日に東京ガーデンシアターで開催

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「莉犬のSTPRadio！Presents STPR文化祭」が決定！9月20日に東京ガーデンシアターで開催
莉犬のstpradio！すとぷりSTPR文化祭
📆5/28/2026 2:40 PM
📰sponichiannex
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2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組「莉犬のSTPRadio！」の冠イベント第2弾「莉犬のSTPRadio！Presents STPR文化祭」が、9月20日に東京ガーデンシアターで開催されることが27日、決定した。

2.5次元アイドルグループ「 すとぷり 」の莉犬がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組「莉犬のSTPRadio！ 」の冠イベント第2弾「莉犬のSTPRadio！ Presents STPR文化祭 」が、9月20日に 東京ガーデンシアター で開催されることが27日、決定した。

昨年7月に幕張メッセで開催した初の冠イベント「STPR夏祭り」は、3部構成で延べ約1万5000人を動員。 浴衣姿のメンバーによる企画コーナーや会場一体型の演出など、ラジオ番組の枠を超えたイベントとして大きな反響を呼んだ。 第2弾の今回は「文化祭」をコンセプトに、「第1部～笑顔満祭～」「第2部～愛羅武勇～」の2公演を実施する。 ゲストには、前回に引き続き「てるとくん（騎士X - Knight X -）」「ぷりっつ（AMPTAKxCOLORS）」「メルト・ダ・テンシ（めておら - Meteorites -）」が出演するほか、新たに「やなと（すにすて - SneakerStep -）」の参加も決定した。

莉犬は「文化祭といえば…お化け屋敷？ 屋台なんかはさすがに無いかな？ メンバーも去年のぷりちゃん、てるきゅん、メルメルに加えて、去年夏祭りでダンスを作ってくれたやなちょが参戦！ ぜひぜひ、みなさん遊びに来てください！

」とコメントした。 同イベントのチケットは、すでに販売がスタート。 また、イベント開催に合わせて、全国のアニメイトなどではラジオDJをテーマにした描き下ろしイラストグッズを展開する「莉犬のSTPRadio！ Presents すとぷりアニメイトフェア『RADIO DJ STYLE』」も開催中だ

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莉犬のstpradio！ すとぷり STPR文化祭 東京ガーデンシアター 文化祭

 

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