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「自由」がカギ、10年に一度の攻撃陣がモウリーニョを栄光の時代へ引き戻す

アラベス · ジョゼ・モウリーニョ · ラ・リーガ

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レアル・マドリードはもはや、ゴールへの道を見つけるのに長い時間を必要としない。得点も、どれほど価値のある選手であれ、一人のスターの活躍頼みではなくなった。数週間前には自らのアイデンティティを探しているかに見えたチームは、ジョゼ・モウリーニョの下で止まることのない攻撃マシンへと変貌し、得点力と戦術的柔軟性、そして多彩な打開策を兼ね備えている。アイントホーフェン戦の45分間で奪った5ゴールは、一時的な奮起以上のものだった。それは「白い巨人」の攻撃陣が輝きを取り戻しつつあり、ポルトガル人指揮官のプロジェクトが並外れた数字へと向かっていることを示す明確なメッセージである。

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