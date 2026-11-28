「自由」がカギ、10年に一度の攻撃陣がモウリーニョを栄光の時代へ引き戻す
レアル・マドリードはもはや、ゴールへの道を見つけるのに長い時間を必要としない。得点も、どれほど価値のある選手であれ、一人のスターの活躍頼みではなくなった。数週間前には自らのアイデンティティを探しているかに見えたチームは、ジョゼ・モウリーニョの下で止まることのない攻撃マシンへと変貌し、得点力と戦術的柔軟性、そして多彩な打開策を兼ね備えている。アイントホーフェン戦の45分間で奪った5ゴールは、一時的な奮起以上のものだった。それは「白い巨人」の攻撃陣が輝きを取り戻しつつあり、ポルトガル人指揮官のプロジェクトが並外れた数字へと向かっていることを示す明確なメッセージである。
レアル・マドリー ドはもはや、ゴールへの道を見つけるのに長い時間を必要としない。 得点も、どれほど価値のある選手であれ、一人のスターの活躍頼みではなくなった。 数週間前には自らのアイデンティティを探しているかに見えたチームは、 ジョゼ・モウリーニョ の下で止まることのない攻撃マシンへと変貌し、得点力と戦術的柔軟性、そして多彩な打開策を兼ね備えている。
アイントホーフェン戦の45分間で奪った5ゴールは、一時的な奮起以上のものだった。 それは「白い巨人」の攻撃陣が輝きを取り戻しつつあり、ポルトガル人指揮官のプロジェクトが並外れた数字へと向かっていることを示す明確なメッセージである。 公式戦18試合で51ゴールを記録したレアル・マドリードは、大きな挑戦に臨もうとしている。 それは単に勝利を重ねることだけではなく、クラブ史上屈指の攻撃的な時代にさかのぼる歴史的記録を追うことだ。
キリアン・エンバペの活躍、ジュード・ベリンガムの輝き、そしてヴィニシウスの復活。 モウリーニョは、規律を損なうことなくチームに攻撃の自由を与える方程式を見つけたようだ。 アイントホーフェン戦の後半は、まさに圧巻の攻撃ショーだった。 レアル・マドリードは45分間で5ゴールを挙げ、フェデリコ・バルベルデ、ジュード・ベリンガム、2得点のキリアン・エンバペ、そしてヴィニシウス・ジュニオールがネットを揺らした。
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