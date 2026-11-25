米国代表DFマーク・マッケンジーに、大きな移籍を決めた理由、今がその時だと考えたわけ、そして帰郷への思いを聞いた

今夏のワールドカップで、米国代表が試合を終えるたびに、マーク・マッケンジーは輪の中心にいた。 選手、監督、スタッフが周りに集まり、マッケンジーがチームの祈りを先導した。 もともとは祈りの場として始まったものの、目的は信仰心を示すことではなかった。

その輪は必ずしも宗教的なものですらなかった。 大切にしていたのは感謝と団結だ。 世界中が見つめるその瞬間、彼らは一つのチームだった。 そして27歳のマッケンジーは、すべてが始まった場所へ帰ることを決めた。9月には、1月にフィラデルフィア・ユニオンへ復帰すると発表。

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欧州での6シーズンに終止符を打つ。 センターバックとしてキャリアの最盛期を迎える中、その時期を地元クラブのさらなる飛躍にささげることを選んだ。 それが決断の重要な理由の一つだ。 もう一つは、故郷という感覚だった。

ワールドカップが終わり、マッケンジーだけでなく家族にとっても新しい時代が始まった。 変化を予感させる、楽しみな時期だ。 一方で、新しくもなじみのある場所で、変わらずにいられることもある。

「僕だけじゃなく、僕たちのためなんだ」と彼は言う。 「でも妻にも話したように、どんな一歩を踏み出しても僕の考え方は変わらない。 僕は同じマークのままだ。 これまでと同じ性格、同じ意欲、同じ大きな目標を持ち、社交的な自分のままで臨むよ。

ワールドカップの渦中にいると、その時間に夢中になる。 人生を懸けて目指してきた舞台は、まさに想像していたとおりのものだった。 少なくともマッケンジーはそう感じた。 世界中が見つめていると知りながら日々を過ごす。

同時に、最も親しい仲間たちと夏を過ごし、一つの目標に向かって戦うのだ。

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「最高峰の大会でプレーするんだ」と彼は言う。 「しかも、自分一人じゃない。 家族や大切な人たち、支えてくれた人たち、テレビをつける何百万人もの人たちと一緒に戦う。 ワールドカップだからね。

インスタグラムやSNSを開いても、話題はワールドカップ一色だ。 それがずっと続くと、『これこそがすべてなんだ』という気持ちになる。 子どもの頃に夢見ていたことそのものだよ」 マッケンジーはその夢をかなえた。2022年大会のメンバー入りを惜しくも逃し、2024年のコパ・アメリカでもベンチから出場する機会がなかったが、世界最大の大会でピッチに立った。 グループステージのトルコ戦では米国を代表して先発し、自分の名前が読み上げられるのを聞いた。

ただ、彼の役割はDFとしての能力だけにとどまらなかった。26人のメンバー全員がスターになれるわけではないと、マッケンジーは分かっていた。 彼の役割はチームを分けることではなく、結びつけることだった。 精神的にも、感情的にも、そして毎試合の終わりには、仲間に囲まれるという文字どおりの意味でも。 最初の輪は、その場の流れで数人が集まってできた。

やがて米国代表のウェアを着た50人が腕を組み、マッケンジーを中心に輪を作るようになった。

「飾り気のない瞬間だったからこそ、やはり素晴らしかったと思う。 注目を集めようとしたわけじゃない。 どちらかと言えば、チームをつなぐ存在、みんなを一つにする存在になりたかった。 全員が頼りにできて、大事なのは誰か一人ではなく、互いの結びつきだと気づけるような存在にね」 だが、それは永遠には続かない。

ワールドカップが終わり、全員がそれぞれの生活に戻ると、あのメンバーが再び全員そろうことはないのだと、次第に明らかになった。 大会後最初の米国代表合宿には、新たに招集された選手が13人いた。2度目の活動では、マウリシオ・ポチェッティーノとそのスタッフがマンチェスター・ユナイテッドへ去った。 物事は変わっていく。

「何年も前に付き合い始めた頃から、妻はずっと僕に『あなたのキャリアなんだから、私は絶対にその邪魔をしないし、判断を左右する要因にもなりたくない』と言ってくれている」と彼は語る。 「二人で腰を据えて話したときも、『キャリアにとって何が一番いい？ 今のあなたにとって何が一番いい？ 次の一歩に向けて、どう準備していく？

』という話だった。 その一つが、もちろん息子の存在だ。 現在14カ月。 詳細を覚えていることはないだろうが、ワールドカップでは観客席から父親の姿を見守った。

息子は日々成長しており、マッケンジーはその一つ一つを意識せずにはいられない。

「あっという間だよ。 もう歩いているんだ」とマッケンジーは言う。

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「子どもにはそれぞれの個性が育っていくから、驚かされる。 成長するにつれて少しずつ見えてくるんだ。 もう歩いて、動き回っている。 食べ物の好みも、聴きたいものや見たいものの好みもある。

反応する姿を見ていると、自分の感情を理解し始めているのが分かる」 息子を家族の近くで育てることは、マッケンジー一家にとって重要な判断材料だった。 クラブのアカデミー出身の彼には、当然フィラデルフィアとのつながりが数多くある。 一方、妻はニューヨーク州北部の出身だ。 まもなく家族に会うのに必要なのは、パスポートではなく車での移動になる。

「本当に、巡り巡って戻ってきたと感じる瞬間だった」と彼は言う。 「あの試合には家族も何人か来てくれたし、チームも勝った。 それは何よりうれしいおまけだった。 街に戻り、新しい章に向けて『こんにちは』と言えたのが、とにかくうれしかった」 「クラブがどこまで成長したかを見られてよかった」とマッケンジーは言う。

「昨年11月にも代表チームがここで試合をしたときに訪れる機会があった。 スポーツプレックスや、クラブが投資してきたさまざまなものを見られた。 本当に素晴らしいよ」 1月の加入を控え、マッケンジーは自分の役割を理解している。 彼はいわば成功例だ。

クラブは長年、アカデミー出身選手に何ができるかを示す存在として、彼の歩みを紹介してきた。 これからは、より直接的にチームを引っ張らなければならない。 直近の米国代表合宿では、まもなくクラブでチームメートになるサリバンやピエール、そして台頭する若い米国人選手たちとともに過ごし、その役割を少し経験した。

「おじさんになった気分だよ」と彼は笑う。 「ベテランだとまでは言わないけど、年齢差があるからそう感じる。 若い選手たちの関心事や使う言葉、言い回しを見聞きすると、いろいろな意味でついていけていない気がする。 でも面白いよ。

自分もかつては彼らと同じ立場だったから、通じ合える。 楽しい関係だと思う」「大事なのは、自分がそうすべきだと分かっている形で最後までやり切ることだ」とマッケンジーは言う。

「あの会話以来、その言葉が頭に刻まれている。 今はピッチに立つたびに、きちんとやり切ることを考える。 チームには最高の自分を見せるつもりだ。 それに、スタジアムに来るファンが『あの選手は何かを恐れて、競り合いを避けている』と感じることもあるだろう。

選手が正しいプレーをやめたために、けがをするケースも少なくない。 その多くはサッカーに関することだ。 フィラデルフィアにタイトルをもたらしたい。 米国代表でも自分の力を証明し続けたい。

より優れた選手に、そしてより優れたリーダーにもなりたい。 まだプレーを続け、力を発揮でき、成長もしている。 だからこそ、後で振り返ったときに満足できるよう、今をどう生かすかが大切なのだ。 それは自分だけの話ではないと、マッケンジーは言う。

故郷に戻ることで、地元のサッカーに関わる新たな機会が生まれる。 地元の団体と協力し、サッカーに触れる機会を広げる手助けもできる。 そして次の世代がいつか自分たちのキャリアを歩み、サッカーを通じて何を得たいかを自分で決められるよう、力を注ぐことができる。 ワールドカップで味わった一体感は、今では思い出になった。 フィラデルフィアに戻るマッケンジーには、一夏を超えて続くものを築くチャンスがある。