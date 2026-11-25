ラヤン・シェルキがナポリ戦でマンチェスター・シティを2-2の引き分けに救ったが、エンツォ・マレスカ率いるチームの不振が続く中、苛立ちを口にした。

マンチェスター・シティ のFW ラヤン・シェルキ は、ナポリとのチャンピオンズリーグの一戦で見事な終盤の同点弾を決め、2-2の引き分けに持ち込んだものの、落胆を隠せなかった。 フランス人選手の個人技がエティハド・スタジアムで勝ち点1をもたらしたが、この結果でプレミアリーグの強豪に見られる憂慮すべき傾向が覆い隠されることはない。

マンチェスター・シティの苦しい戦いはチャンピオンズリーグでも続き、エティハド・スタジアムでナポリに2-2の悔しい引き分けに持ち込まれた。 アイユブ・ブアディの同点弾の後、ノア・ラングが正確なボレーシュートでアウェーのナポリを再びリードさせ、プレミアリーグのシティはまたしても痛い敗戦を喫するかに見えた。 しかし86分、ラヤン・シェルキがイタリアのチームの守備陣を縫うように突破し、ニアサイドにシュートを決める貴重な輝きを見せた。

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チームを救う活躍を見せ、UEFAのプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選ばれたが、フランス代表のシェルキに自分をたたえる気持ちはなかった。 この結果、シティは公式戦直近7試合でわずか1勝。 勝利を重ねることに慣れたチームにとって、驚くほどの失速だ。 「自分のゴールなどどうでもいい。 試合に勝ちたかった」とシェルキは