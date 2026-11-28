いま注目の若手花形、三代目尾上辰之助（たつのすけ）が、12月1日～24日に京都・南座で行われる顔見世興行で襲名披露を行う。20歳。顔見世では4演目4役に出演と、若さあふれる奮闘を見せてくれそうだ。

いま注目の若手花形、三代目尾上辰之助（たつのすけ）が、12月1日～24日に京都・南座で行われる顔見世興行で襲名披露を行う。20歳。 顔見世では4演目4役に出演と、若さあふれる奮闘を見せてくれそうだ。

辰之助は四代目尾上松緑（しょうろく）の長男。 尾上左近の名で活動してきたが、今年5月、父の前名を継ぎ、三代目辰之助を襲名した。 整った顔立ちに華があり、現在は女形と立役（たちやく）の両方で活躍中。 そんな辰之助が憧れているのは、祖父の初代辰之助（没後、三代目松緑を追贈）という。

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初代は陰りのある色気で人気の立役だったが、昭和62年、40歳という若さで亡くなった。 辰之助は「祖父の舞台映像を拝見すると、かっこよくて男らしく、どこか破滅的で色気も感じられます。 憧れの祖父が名乗った名前を汚さないよう一つ一つのお役に真摯（しんし）に向き合い、うちの家に受け継がれている芸とともに、自分にしかない色を生涯かけて追求していきたい」と思いを語る。 襲名披露狂言は、「音羽嶽（おとわがたけ）だんまり」の盗賊、音羽夜叉五郎と、「野崎村」のヒロイン、お光。