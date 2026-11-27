「自分一人の幸せを求めるだけなら結婚しないほうがいい」「妻を『ママ』と呼ぶなんて言語道断」——伝説の家政婦、タサン志麻さんの活躍を支えるフランス出身の夫、タサン・ロマンさんにパートナーシップについて聞きました。

一番得意な家事は子どもと遊ぶこと。 志麻が遅く帰ってきた日や「今日は作りたくない」と言ったときは、僕が料理を作ります。 レパートリーは、フランスの家庭料理か居酒屋料理が中心で、焼きそばやチャーハン、カレーライスは子どもたちもよく食べてくれます。

でも、志麻は厳しいよ（笑）。

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「塩足りないよ」「ベタベタだよー」とかよく言われちゃうね。 でも、何をしたらいいのか教えてくれると次のチャレンジに活かせるから大歓迎。 でも、また新しい文句が出るんだけどね（笑）。 満点をもらったこと？