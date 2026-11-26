YouTubeのキャバ嬢オーディション番組『LAST CALL（ラストコール）』（日曜後9・0配信）で一躍脚光を浴び、10月に過去のアダルト動画出演を涙ながら…

YouTubeのキャバ嬢オーディション番組『LAST CALL（ラストコール）』（日曜後9・0配信）で一躍脚光を浴び、10月に過去のアダルト動画出演を涙ながらに認めた星乃リアが、11月26日から3日間、自身初となるバースデーイベントに臨む。

騒動による批判やプレッシャーに揺れながらも、当日に投稿した動画では集客に苦戦している現状を赤裸々に告白。 逆風の中で再起を懸ける苦悩と決意を語った。 11月26日から28日までの3日間、東京・六本木のキャバクラ「Club RIO（クラブリオ）六本木」でキャバ嬢として初のバースデーイベントを迎える星乃リアが26日、自身のXに動画を投稿し、イベントへの率直な胸中と意気込みを語った。 星乃は今年3月29日に配信されたラストコール第13回にシンデレラ（志願者）として参加した。

Advertisement

合格者に贈られる1000万円の整形費用の獲得こそ逃したものの、その圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気を集め、クイーン（審査員）の有名キャバ嬢をしのぐ番組屈指の人気者となった。 しかし脚光を浴びた後、SNS上で星乃と似た人物のアダルトライブチャット動画があるとの噂が拡散し、複製された動画が売買される事態へと発展。 一時はSNSの更新や店への出勤も途絶え、失踪状態とまでささやかれた。 沈黙を破ったのは10月19日に更新した自身のYouTube動画だった。