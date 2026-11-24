50代になり将来を考え「老後のために友達を作らなきゃ」と思ったりしていませんか？それ、本当に必要？エッセイストの岸本葉子さんに、実際の体験を通して、人間関係の義務感やストレスから解放される秘訣を伺いま

50代になり将来を考え「老後のために友達を作らなきゃ」と思ったりしていませんか？ それ、本当に必要？ エッセイストの岸本葉子さんに、実際の体験を通して、人間関係の義務感やストレスから解放される秘訣を伺いました。

きしもと・ようこ 1961（昭和36）年、神奈川県生まれ。 東京大学教養学部卒業。 エッセイスト。 著書に『60代、不安はあるけど、今が好き』（中央公論新社刊）、『60代、ひとりの時間を心ゆたかに暮らす』（明日香出版社刊）など著書多数。

Also read TechSuiteの「AI検索パートナーズ」、株式会社ヤクルト本社の海外拠点に「AI検索対策の法人研修」を提供。グローバルでのAI検索対策（GEO/AIO/AEO/LLMO）の内製推進体制の構築を支援

「年を取ったら一緒に住もうねと誓い合っていた人が先に亡くなってしまったり、お互いの財産を管理し合おうと話していた人が認知症になってしまったり。 計画を立てても、その通りにはいかず、期待した分つらくなるんですね」岸本さん自身はもともと自分のペースで行動したいタイプで「友達が少ない」と自覚していたそう。 それが、40歳のときに虫垂がんと診断され、同じ境遇の方が“がん友”に。47歳で始めた俳句では句会仲間ができました。 関心や興味は、年齢とともに変化するもの。

Advertisement

「その時々の自分の気持ちに素直に従い、ラクで心地よい関係を選ぶこと。 それが、これからの人付き合いには大切なのです」