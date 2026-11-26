デザイナーとしても活動しているアーティストの篠原ともえ（４７）が自身のＳＮＳで、「第５５回ベストドレッサー賞」で着用した自作ドレスへの思いを明かした。 篠原は「学術・文化部門」で選出され、２５日に行われた授賞式に登壇。インスタグラムではドレ...

「美しすぎて理想の歳の取り方」「昔と今、別人」社会現象の大ブレークから３０年 元気キャラ→スゴ腕デザイナーの変貌に騒然「大人っぽくなり過ぎてる」篠原は「学術・文化部門」で選出され、２５日に行われた授賞式に登壇。

インスタグラムではドレスについて説明した。

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「世界一薄い和紙『土佐典具帖紙』」、「西陣で織られた杣長のシルクビロード」などを取り入れたシックな一着。 「日本の職人の方々が受け継いできた素材と技術を一人でも多くの方に知っていただきたいと願いながら制作しました」とつづった。 １９９５年に歌手デビューを果たした篠原は、元気キャラで人気が爆発。 「シノラー」と呼ばれるファンが社会現象となった。 近年はデザイナーとしての活躍が目覚ましく、２０２０年のＮＨＫ紅白歌合戦では水森かおりの衣装を担当した。