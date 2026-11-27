インサイトアカデミー株式会社海外拠点で「契約を結んで終わりにする」「現地での要求に線引きがぶれる」「日本のひな形が現地で通用しない」--運用・線引き・法務の3つの制約を踏まえ…

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、オンライン研修サービス「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」の新講座シリーズ『海外事業❛実践’MBA：営業』（全7講座）の講座として、「交渉・契約締結」を提供開始しました。

海外拠点で営業・取引の最前線に立つ駐在員・拠点長はもちろん、本社の海外営業・海外事業担当者や、次世代のグローバル人材候補（プール人材）・国内社員まで、学べる内容です。 商習慣や法制度が日本と異なり、合意しても後から覆ることも多い海外現地で、交渉の準備から条件のすり合わせ、契約への落とし込み、リスク・法務の確認、署名と運用への引き継ぎまでを通して、契約後も守られる交渉・契約締結の考え方を扱います。

Advertisement

交渉・契約締結とは、交渉に備えて目標と譲れない条件・代替案を定め、条件をすり合わせて合意を契約へ落とし込み、リスクと法務を確認したうえで署名し、運用へ引き継ぐまでの一連の取り組みです。 交渉の準備、条件のすり合わせ、契約への落とし込み、リスクと法務の確認、署名と運用への引き継ぎという流れで進めます。 海外では、契約を合意の終点と捉えて締結をゴールにしてしまい、契約と実際の運用が乖離したり、現地法・執行・回収・コンプライアンスを織り込めなかったりしがちです。 契約に運用を組み込み、逸脱が生じた際に対応できる形として設計する視点が欠かせません。