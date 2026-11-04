「紫禁・御猫房」TVアニメが2026年10月10日（土）から放送開始

TVアニメ「紫禁・御猫房」が2026年10月10日（土）からTOKYO MXとBS日テレほかで放送される。国宝を守る6匹の猫たちが、物華世界で邪悪な存在ブラックオウルに挑む物語の概要を紹介する。

TVアニメ「 紫禁・御猫房 ～ 紫禁城 猫警備室～」が、2026年10月10日（土）から TOKYO MX とBS日テレほかで放送される。 紫禁城 の片隅に存在する秘密組織「 紫禁・御猫房 」を舞台に、国宝や文化財を守る猫たちの冒険を描く作品だ。原作は阿喃 呆兔、原作企画は 快看漫画 が手がける。

作品の中心には、知恵と勇気を兼ね備えた6匹の猫たちがいる。彼らは紫禁・御猫房に所属し、人間たちの知らないところで国宝を守る任務を担う。紫禁城という歴史ある舞台を背景に、新しい伝説の幕が開く設定となっている。

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紫禁・御猫房の任務と物華の仕組み

紫禁・御猫房の猫たちは、文化財に宿る記憶「物華（ぶっか）」を守るため、物華世界へ入り込む。物華世界は、文化財に刻まれた記憶を守る戦いの舞台となる世界である。猫たちは、この世界に身を投じて大切な記憶を守ろうとする。

猫たちの任務は、物華を傷つける邪悪な存在ブラックオウルを倒すことだ。あわせて、物華世界を正しい軌道に乗せることも目的とされている。文化財そのものだけでなく、そこに刻まれた記憶を守ることが、作品の核になっている。

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作品では、賑やかで個性豊かな猫たちが、ときにケンカをし、ときに力を合わせながら任務に当たる姿が描かれる。性格の異なる仲間同士の関係が、物語を前へ進める原動力になっていく。

主要キャストと声を担当する声優陣

主人公のソウビ（霜眉）役は浦和希が務める。オボイ（鰲拜）役は古川慎、ヘイアン（平安）役は雨宮天、ゼゼ（小仔）役は大塚剛央、ロハン（魯班）役は利根健太朗、モモ（么么）役は遠野ひかるが担当する。

万通役は松岡禎丞、万貴妃役はM・A・O、太子役は小市眞琴、ウビョウ役は立花慎之介、成化帝役は山中真尋、リョウショウ役は中村源太が演じる。邪悪な存在ブラックオウルの声は速水奨が担当する。

スタッフ体制と制作の概要

原作は阿喃 呆兔、原作企画は快看漫画が担当する。エグゼクティブプロデューサーは龚宇、アソシエイトプロデューサーは陈安妮、チーフスーパーバイザーは王晓晖が務める。

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公開された情報では、スーパーバイザーの記載が途中で終わっており、それ以外のスタッフ情報は確認できていない。現時点で明らかになっている制作体制は、上記の原作、企画、プロデュースに関する担当者が中心となる。

放送日程と今後の展開の見どころ

放送は2026年10月10日（土）に始まり、TOKYO MXとBS日テレほかで放送される。放送形態はTVアニメで、紫禁城で始まる新しい伝説が映像作品として届けられる。

作品の紹介文では、物華を守るためソウビたちの冒険が今始まると記されている。人間たちの知らない場所で繰り広げられる猫たちの戦いと、ブラックオウルとの対決が、放送開始とともに描かれていく。