くたびれたターボプロップ機1機とコーギーのクルーチーフが待つ小さな飛行場から、月や土星を越えて星々のあいだのターミナルへと路線を広げていく、やさしく温かな空港運営の旅。

『Baggage Belt』は、普段はなかなか目にすることのない「空港の舞台裏」を描いたピクセルアート調の放置ゲームです。 物語の始まりとなる「サニーサイド空港」にあるのは、チェックインカウンターが1つと、くたびれたターボプロップ機が1機だけ。

ここではコーギーの「ビスケット」がクルーチーフを務めています。 プレイヤーは最初、カウンターをクリックして自分の手で荷物を預かりますが、やがて受付係を雇って業務を任せられるようになります。 ゲートに荷物がたまってきたらX線検査や積込係を強化し、より大きな飛行機を購入して新規路線を開設していきます。 路線を1つ増やすたびに収入が何倍にも膨れ上がり、プレイヤーがゲームを離れているあいだもベルトコンベアは動き続けます。

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戻ってきたときには、ビスケットが留守中の成果をまとめて報告してくれます。 新しい路線が増えにくくなったときは、ターミナルの「改装」が可能です。 建物は一から建て直しになりますが、それまでに開設した路線はすべて引き継がれ、再開設すると新しい路線より多くの収益を生み出します。 また、改装を重ねるごとに窓辺の旗飾りやホールの噴水といった装飾がターミナルに1つずつ追加されていきます。1つの空港の全路線を開設すると、新たな空港が開港する仕組みです。