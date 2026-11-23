シンガポール航空は、16億ドル（約2500億円）を投じて長距離線の客室を刷新し、高級志向の旅行者を取り込もうとしている。ファーストクラスには、民間航空機史上最大のダブルベッドが導入されるという。

シンガポール 航空は、16億ドル（約2500億円）を投じて長距離線の客室を刷新し、高級志向の旅行者を取り込もうとしている。 ファーストクラスには、民間航空機史上最大のダブルベッドが導入されるという。

シンガポール航空は今年、「航空業界のアカデミー賞」と言われるスカイトラックス・アワードで、カタール航空から「世界最高の航空会社」の座を奪ったが、高級旅客市場では競合他社に後れを取っていると言えるだろう。 今回のシンガポール航空の刷新計画は、エコノミークラスを含む全クラスに及ぶものの、富裕層やビジネス客に重点を置いているのは明らかだ。 今回の刷新の最上位に位置づけられるのが、「プライベートな聖域」とうたわれる新しいファーストクラスのスイートだ。

Also read ぷらっとホーム、冗長化機能を搭載し、コストパフォーマンスに優れたDHCPサーバーアプライアンス「EasyBlocks DHCP AS 5000 / 2500」を発売

広々とした客室は、天井まで届く仕切りでプライバシーが確保され、高級綿素材のパジャマが用意されている。 また革張りのシートを後ろに倒すと、長さ約203センチ、幅約76センチのベッドに姿を変える。 一方、カップル向けの中央スイートでは、通常は2人掛けのソファのように配置されたシートを倒すと、長さ約203センチ、幅約152センチのダブルベッドになる。 シンガポール航空は「空の上で最大のダブルベッド」と宣伝している。

これより長いベッドを備える航空会社もあるが、これほど幅の広いベッドは存在しない。 11月6日、シンガポールの複合施設「マリーナベイ・サンズ」で発表会が開催され、我々もこのベッドを試す機会を得た。 落ち着いたトープ色にブロンズの装飾を施した模擬客室で、操作パネルを使って座席をさまざまな角度に倒したり、腰、腕、脚などのサポート部分を調整した。 理論上は身長約203センチまでの人が横になれる設計で、足先は32インチのスクリーンの下に収まる。

Advertisement

このスクリーンの下にはオットマン（足置き）が設置されており、向かい合って食事をする際には座席としても使える。 これほど大きなベッドを設置すれば、他の設備のためのスペースが減るはずだ。 しかし、シンガポール航空のプロダクトエクスペリエンス担当副社長オン・ワー・リー氏は、何を犠牲にしたのかについては明言を避け、曲線的なデザインで客室空間を効率的に活用できたと説明した。 一方、ビジネスクラスでは、ライバル各社がすでに導入しているプライバシー確保のためのスライド式ドアがようやく採用される。

また、スマートフォンのワイヤレス充電や、過去の搭乗時に設定した座席の位置や照明の好みを記憶する機能も利用できる。 ファーストクラスのスイートを設計したのは、ロンドンのデザイン・コンサルタント会社プリーストマン・グッドだが、ビジネスクラスの客室は、ドイツの自動車メーカーBMW傘下のデザイン会社、デザインワークスが監修した。 立体的な曲線とハニカム模様の刺繍（ししゅう）が特徴の新しい革張りシートは、スポーツカーに搭載されていても違和感はないだろう。

このシートは見かけによらず座り心地がよく、足元には十分なスペースがあり、調整機能も充実している。 しかし、鉱物を思わせる色調に黄色のアクセントを組み合わせた内装は、シンガポール航空らしからぬ配色で、ファーストクラスとも全く違う雰囲気だ。 ビジネスクラスでは、温かみのある色合いや包み込むような雰囲気よりも、移動中に仕事をするための機能性が優先されているようだ。 しかし、このデザインには航空ファンから批判が寄せられており、特に不評なのが配色だ。

旅行系ブロガーのマックス・ドゥー氏もSNS上での批判に加わり、動画レビューで新しい座席を歯科診療台に例え、「安っぽい感じがする」と評した。