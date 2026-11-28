マンチェスター・シティのマレスカ監督が、アーセナルとの勝ち点6差や、プレミアリーグでの対戦を前にしたアーリング・ハーランドの心境について語った。

「何度も言っているが、私は魔法使いではない。 変革期にあるのは普通のことだ。 新加入選手が8人か9人いて、監督も新しいのだから、時間が必要だ。 ほかのクラブを見ても、変革期がいかに難しいか分かる。

私にとってはごく普通のことだ。 私は完全に落ち着いていて、まったく慌てていない。 試合に勝つ必要があるのは理解している。 それが我々の仕事だからだ。

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私にとってはすべて普通のことだ」マレスカ監督は、週半ばに行われたナポリとのチャンピオンズリーグでの引き分けを受け、FWアーリング・ハーランドが「あらゆることを疑問視しなければならない」と発言したことへの懸念も抑えた。