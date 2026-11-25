2026年11月21日と22日に中国・上海で開催された「WePlay Expo 2026」にて，「最も完璧な作品」がプレイアブル出展された。主人公は，完璧な作品を書き上げようとするあまり，心身ともに…

自らが書いた一つひとつの言葉を厳しく吟味するため，執筆はなかなかはかどらない。 そのうえ集中力を保てず，予期せぬ出来事にたびたび執筆を妨げられる。 ふと執筆とは関係のないことが頭をよぎれば，その思考をどこまでも掘り下げずにはいられないのだ。

最初の段落を書き終えたところで，ふいに「少し休むべきだ」という考えが頭をよぎる。 自分は作家なのだから，このまま執筆を続けるべきだと信じているものの，頭に浮かんだ考えや無意識のうちに生じる雑音が次々と具象化し，やがて思うように行動できなくなっていく しかし，これは根性だけでどうにかなる問題ではない。 試遊版では，再び執筆に取りかかろうとする主人公を，精神的な苦痛が身体の不調となって襲う。 結局のところ主人公は，突如として頭に浮かんだ考えに従わざるを得なくなるのだ。

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そんな心身ともに追い詰められていく作家の心理状態を，本作はローファイな映像表現やシュルレアリスム的な演出を通じて描き出している。 低解像度のピクセル表現やCRTを模したグラフィックスも，単にレトロな雰囲気を演出するだけでなく，主人公が抱える焦燥感や精神的な不安定さを，彼の目に映る現実世界へにじませる役割を果たしているように感じられた。 完璧にこだわるあまり，自分の作品に対する意見を繰り返し他人に求める主人公。

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内なるもう1人の自分との対話からは，主人公自身も，それらの意見が参考にならないと頭では分かっていることがうかがえる。 それでも理性を保つためには，そうした意見を口実に自分を欺き続けるしかないようだたとえば，食器を洗っているときにシンクの中にできた渦を目にして思索を巡らせたかと思えば，アイスクリームの形状へと思考が飛躍し，そもそも何をもってアイスクリームと呼ぶのかを考え始める。 そこから死の描写に見られる共通点へと連想が及び，さらにはフランツ・カフカの小説「審判」や「判決」の一場面にまでたどり着く。