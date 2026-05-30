「社会保障国民会議」で給付付き税額控除を巡る議論

超党派の「社会保障国民会議」で給付付き税額控除を巡る議論が大詰めを迎えている。制度導入の目的と位置付ける中低所得勤労者の負担軽減や就労促進をどのように実現すべきか、専門的立場から論点を精査する有識者会議で座長を務める清家篤・日本赤十字社社長（元慶応義塾長）に話を聞いた。

超党派の「 社会保障 国民会議」で 給付付き税額控除 を巡る議論が大詰めを迎えている。 制度導入の目的と位置付ける 中低所得勤労者 の負担軽減や 就労促進 をどのように実現すべきか、専門的立場から論点を精査する有識者会議で座長を務める清家篤・日本赤十字社社長（元慶応義塾長）に話を聞いた。

年末調整や確定申告、マイナンバーといった既存の情報インフラを十分に活用することで、給付に一本化しても、給付付き税額控除の意義である所得に連動したきめ細かな支援を実現できる。 実体的な効果も税額控除と給付を組み合わせるものと変わらない。 既存の情報を活用すると言っても、決して「簡易型」ではない。 今後、金融所得や資産の把握といった精緻化を図ることには時間をかけるとしても、最初に走りだすものは、制度の原型となるようなしっかりしたものを速やかにつくっていきたい。

恒久的制度には恒久財源を確保しなければならないが、具体的な財源や支援額は政治の場で決定されるべきものだ。 子育て支援は、子どもの数に応じて給付額自体を増やす考え方と、給付の対象となる所得水準の上限を引き上げていく考え方と、両方の意見がある。 高齢者の中にも就労し、税金も社会保険料も払っている人はたくさんいる。 全世代型社会保障として、年齢で画一的な判断をするのではなく、実質的な負担に基づいて政策判断をすべきだとの意見が出ている





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