「真珠の耳飾りの少女」来日 特別装飾列車も運行

フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が来日する大阪中之島美術館の展覧会『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』にあわせ、京阪電車で「特別装飾列車」が運行されることが決まった。

フェルメール の名画「 真珠の耳飾りの少女 」が来日する 大阪中之島美術館 の展覧会『 フェルメール 真珠の耳飾りの少女 展』（8月21日～9月27日）にあわせ、 京阪電車 で「 特別装飾列車 」が運行されることが決まった。

「真珠の耳飾りの少女」は、約120万人が来場した2012年の『マウリッツハイス美術館展』以来、実に14年ぶりの来日となる。 「真珠の耳飾りの少女」は、オランダ・ハーグのマウリッツハイス美術館が所蔵する世界的名画で、原則として館外への貸し出しはされていない。 今回の来日はマウリッツハイス美術館の改修工事による臨時休館に伴い実現することとなった。 同館のマルティネ・ゴッセリンク館長は「当館には毎年、フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』を愛する何千人もの日本人観光客が訪れます。

当館にとって、この『少女』の旅は、日本の皆さまに彼女を送り届けられる、おそらくは最後となるであろう特別な機会です」としており、東京や地方開催も予定されていないことから、日本中から関心が寄せられている。 京阪ホールディングスは、同展とコラボレーションする。

「真珠の耳飾りの少女」をモチーフにした特別装飾列車は、7月1日～8月31日（予定）に京阪本線・鴨東線（淀屋橋駅～出町柳駅間）、中之島線（天満橋駅～中之島駅間）を走る予定。 ヘッドマークは「真珠の耳飾りの少女」となる





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