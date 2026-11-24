フレンキー・デ・ヨングが、ハンジ・フリック監督の下でCBを務めた経緯と、サバフFKとのチャンピオンズリーグ戦を前にした先発への意欲を語った。

。 ハンジ・フリック監督が練習で同選手をそのポジションで試した後、アラベス戦で起用したという。 水曜日の サバフFK とのチャンピオンズリーグ戦を前に、火曜日の記者会見に臨んだ29歳は、自身を主にMFと捉えながらも、守備の役割を受け入れている。

「何度かの練習で、監督は僕をCBに置いた。 どうなるかを見るためだった。 アラベス戦では、僕がそこに必要だと考えたんだと思う。 そして僕をそこに置いた」とデ・ヨングは説明した。

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「僕は自分をMFだと思っている。 最もやりやすい場所だし、ずっとそこでプレーしてきた。 でも、監督がそう考えるなら、あるいはチームが別のポジションで僕を必要とするなら、必要とされるところでプレーする」2026年4月にフィリップ・コクーを抜き、バルセロナでの出場数がオランダ人選手として歴代最多となったデ・ヨングは、負傷による離脱を経て万全の状態を取り戻してきた。 夏の主将を巡る動きやポジション争いについて問われると、フリック監督との関係は良好だと強調し、継続的な先発出場への意欲を明確にした。

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「けがや夏に起きたことについては、もうたくさん話した…またその話をするつもりはない。 監督との関係は良い。 調子も良く、力強さを感じているし、今起きていることに集中しようとしている」とデ・ヨングは語った。

「けがをしたけど、復帰して、今はとても調子が良い。 これからどうなるかは分からない…調子は良いし、自分には大きな自信がある。 状態は良く、それを試合や練習で示している。 いつも通り、先発したい」