テレビ東京で26日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が放送され、10月に74歳で死去した作家の村上龍さんの追悼特別番組として、村上さんの功績をたどった。番組では、村上さんが当時日本共産党…

テレビ東京で26日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が放送され、10月に74歳で死去した作家の村上龍さんの追悼特別番組として、村上さんの功績をたどった。 番組では、村上さんが当時日本共産党委員長だった志位和夫氏に直撃した映像も放送した。

今回の特別番組では、過去20年の放送の中から、村上さんがゲストに鋭く迫った名場面を厳選してプレイバックした。 日本共産党を取り上げた2009年1月19日放送回も紹介された。 当時、“派遣切り”などが社会問題となり、党員数を増やしていたという。 そして志位氏と対峙した村上さんは「志位さんは海外へ視察することもあると思うが、飛行機のクラスは何で行かれるんですか？

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」と質問。 志位氏は「ビジネスクラス」と答えた。 これに村上さんは「僕が言いたいのは、共産党というのは飛行機にファーストクラスとビジネスクラスとエコノミークラスがあるのは良くないのではないか、全部エコノミーにした方がたくさん乗れるし、みんなのためになるのではないかと。 そこで考えたいのが、ファーストクラスに乗りたいという人は確実にいるわけですよ。