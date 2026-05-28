インプレスグループのIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレスが、書籍『やりたい！ができる 生成AIでアプリづくり』の著者による解説動画と電子書籍（PDF版）がセットになったオンデマンド講座「『生成AIでアプリづくり』 ワークショップ講座」を2026年5月28日より配信開始いたします。

インプレスグループのIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレスは、書籍『やりたい！ ができる 生成AI で アプリづくり 』の著者による解説動画と電子書籍（PDF版）がセットになった オンデマンド講座 「『 生成AI で アプリづくり 』 ワークショップ講座」を2026年5月28日より配信開始いたします。

生成AIの急速な普及に伴い、日常業務の課題解決や業務効率化のために「独自のツールやアプリを作りたい」と考えるビジネスパーソンが増加しています。 しかし、「プログラミング知識がないから」「ITの専門知識が難しそう」と、アイデアを形にすることを諦めてしまうケースはいまだ少なくありません。 また動画だけの教材では、全体の網羅的な知識を体系的に復習しづらいという学習上の課題もありました。

本講座はこうした課題を解決するために企画された、書籍×動画で学ぶオンデマンド配信講座「Impress Books Academy（インプレス・ブックス・アカデミー）」の最新ラインアップになります。 プログラミングコードを書く代わりに、普段使っている日本語でAIに指示を出すだけでアプリを制作する手法を網羅。 専門知識を詰め込むのではなく、「頭の中にあるアイデアを言語化する力」と「AIへ的確に指示を出すスキル」を実践的に身につけ、自力で日常業務の困りごとを解決できる「AIアプリ制作者」としての第一歩を後押しします。

講師はインプレスの人気書籍『やりたい！ ができる 生成AIでアプリづくり』の著者で、YouTubeチャンネル登録者数19万人超え、複数社でAI活用アドバイザーを務めるKEITO氏。 今回の講座では「カスタムGPT」、「Claude（クロード）」「Dify（ディフィ）」という3つのツールの特徴と、目的に合わせた使い分けを実演デモも通じて学ぶことができます。

単なる座学ではなく、「カスタムGPT」を用いた専用チャットボットの作成から始まり、「Claude」でのパズルゲーム開発、AIのワークフローを構築できる「Dify」を使ってノーコードの音声日記アプリ作成へと、徐々に難易度を上げながら実際に手を動かして作り上げていく1時間26分の体験型カリキュラムとなっています。 プログラミングのコードを書く代わりに、普段使っている日本語でAIにリクエストするだけでアプリを制作します。

ITの専門知識を学ぶのではなく、「頭の中にあるアイデアを言語化する力」と「AIの仕組みを理解して的確に指示を出すスキル」を実践的に身につけることができます。 アプリ制作につきもののエラーに対して、開発者ツールの確認方法やAIへの具体的な修正指示の出し方など、エラーの読み解き方と対処法を実践的に学ぶことで、途中で諦めずにアプリを完成させる力が身につきます。 付属となっている書籍『やりたい！

ができる 生成AIでアプリづくり』で「要件定義の基礎」や「各種APIの準備」、さらに応用的なツール（Boltなど）といった網羅的な知識を自分のペースで確認しつつ、1時間26分（86分）の動画では著者による画面操作の実演デモを通じて、実際の操作やリアルな開発の空気感を視覚的・直感的に学ぶことができます。 個人のスキルアップにとどまらず、企業の社内研修やチーム教育の教材としても高い効果を発揮します。

実績のある書籍の内容をベースとした信頼性の高い体系的なカリキュラムにより、属人化しがちなAI活用スキルを組織全体の力へと変え、社内での業務効率化ツールの内製化や、開発コスト・教育コストの劇的な削減、さらには現場主導のDX（業務標準化）推進に貢献します。 本講座は以下のような方におすすめです。





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生成AI アプリづくり オンデマンド講座 Impress Books Academy AIアプリ制作者

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