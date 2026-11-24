イラオラ監督がガクポのエヴァートン戦欠場を明言。フラーフェンベルフは「解決が難しい」痛みを伴う負傷を抱え、「状態は良くない」と語った。

アンドニ・イラオラ 監督は、 コーディ・ガクポ が日曜日に エヴァートン と対戦するマージーサイド・ダービーを欠場すると明言した。 一方、 ライアン・フラーフェンベルフ は「解決が難しい」痛みに苦しんでいる。

両選手は水曜日に行われるクラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグ戦の遠征メンバーから外れ、イラオラ監督はフラーフェンベルフについて、現在「状態は良くない」と認めた。 ガクポはヒル・ディッキンソン・スタジアムでのダービーに出場できない。 ただ、イラオラ監督は深刻な問題ではないと強調した。 ベルギーでの試合前会見で「コーディは大きな負傷ではない。

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週末の試合は欠場する」と語った。 ガクポはすでに、チャンピオンズリーグの一戦に向けて遠征した22人のメンバーから外れていた。 リヴァプールは日曜日、アンフィールドでマンチェスター・ユナイテッドに4-0で大勝しており、その勢いを維持したいところだ。 一方、イラオラ監督はフラーフェンベルフについて、見通しがはるかに不透明だとした。

ここ数週間、続く痛みに苦しんでおり、今回も遠征には帯同していない。

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「ライアンについては何とも言い難い。 痛みを抱えている。 解決するのは難しい」と語った。

「痛みを抑えながらやれる時もあるが、今は状態が良くない。 こうした負傷は簡単ではない」。 イラオラ監督はフラーフェンベルフの復帰時期を示さなかった。 過密日程が続く中、リヴァプールは主力の一人を欠く可能性を懸念している。