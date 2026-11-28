球場の照明検査で、測定地点にコーンを置いて回る手間を犬型ロボットで省く。パナソニック エレクトリックワークスは11月25日、大阪府門真市で、指定された地点を自分で回り、その場所の明るさを測って記録するロボットを実演した。

犬型ロボットが球場のグラウンドを歩き、夜間照明の明るさを地点ごとに測って記録する──。 パナソニック エレクトリックワークスは11月25日、大阪府門真市で、屋外照明の検査向けに開発した同システムを報道陣に公開した。2028年をめどに、依頼のあった現場で試験運用を始める計画だ。

照明を設置した後の検査では、グラウンドの各地点で明るさが基準を満たしているかを確かめる作業が必要だ。 従来は作業員が夕方から夜間にかけて、メジャーで測定地点を割り出し、目印のコーンを置いて回っていた。 測定時には、自分の影が照度計にかからないように身をかがめる必要もあった。 ロボットは照明の当たり方をシミュレーションして自分の影が伸びる方向を推定し、影が測定に影響しないよう姿勢を決める。

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尻尾のようなアームを真上に伸ばすと、ロボットが立ったまま、水平な面に当たる光の明るさも測れる。 測定値はその場でタブレットで確認でき、報告に使えるCSV形式で出力できる。 同方式の導入により、作業時間と人手を大きく削減できるという。 野球場の例では、従来は234カ所に目印を置くのに8人で40分、各地点を8通りの点灯パターンで測るのに4人で107分かかった。2工程で計147分を要するという。