ところにょり氏は11月25日、『renal spring: Focus as a Kidney』を発表した。本作は犬の腎臓になって老人と犬の生活を見守る、作業用ゲームだ。

『renal spring: Focus as a Kidney』は、犬の腎臓になって老人と犬の生活を見守る、作業用ゲームである。 本作のメインキャラクターは、老人と暮らす犬だ。 犬と暮らす老人は朝5時に起きてコーヒーを淹れ、家畜の世話をし、チーズを作り、薪を割り、夜22時には眠る健康的な生活をしている。

犬は老人の側で、歩き回ったり眠ったりしながら過ごしているのだという。 本作でプレイヤーは、そんな犬の腎臓となって働いていく。 本作では作業用ゲームとなっており、プレイヤーがタイマーを使って作業をすると、作業時間に応じて犬の体の毒素がろ過され、犬が元気になる。 本作では作業によって犬の腎臓として働きながら、1匹と1人の生活を見守っていくわけだ。

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本作には作業用ゲームとして、いくつかの機能が用意されている。 タイマー機能としては通常タイマーに加えて、休憩時間がセットになったポモドーロタイマーやストップウォッチも搭載。 タイマーで計った作業時間が腎臓の働きとなって、犬の健康を支えてくれる。 難易度相当の目標作業時間や、犬と老人の時間との時差は調整可能となっており、夜型でも2人の生活を見守れるようだ。

また機能面では、タスクを10件まで登録できる「いまやることリスト」、完了タスクなどをまとめた「デイリーノート」、デイリーノート内の自由記入欄「ジャーナリング」なども搭載。 好きなカセットを選んで音楽を流す機能や、1950年から2020年までの老人の過去の写真を解放する機能も用意されている。 公開されている動画を見る限り、ウィンドウの大きさは自由に変えられるようだ。 本作は開発者のところにょり氏が手がけている。

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過去作としては、誰かの書いたメッセージが送られてくる『ひとりぼっち惑星』などを制作。 近年は講談社ゲームクリエイターズラボのパブリッシングのもと、2人プレイ専用の協力パズルADV『違う冬のぼくら』『違う星のぼくら』をリリースしてきた。 同氏の作品としては、2020年に『renal summer』がリリースされている。 同作はプレイヤーが犬の腎臓となり、犬とおじいさんの生活の終わりを引き延ばすゲームだ。

腎臓病により余命僅かな犬の腎臓として、プレイヤーが血液ブロックをろ過するゲームプレイが展開。 どんどん弱っていく犬の様子や、固くなっていく血液ブロックなど、心を揺さぶる内容が繰り広げられていた。 本作と『renal summer』の関係はわからないものの、本作では放置しても犬は死なないとのこと。 元気な犬とおじいさんの生活が見られるのかもしれない。