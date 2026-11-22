気になる新作インディーゲームの開発者にインタビューする本企画。今回は、Sagestone Games開発、PC向けに9月22日に早期アクセスが開始された2D探索サバイバルゲーム『Delverium』開発者へのミニインタビューをお届けします。

当時からの最優先事項でした。 高品質な翻訳を実現するため、本作ではすべての言語においてプロの翻訳家の方に翻訳していただいています。 日本語翻訳は梶井夏実さんにご担当いただいており、仕事に対して情熱を持ち、極めて高い水準の翻訳をしてくださる素晴らしい翻訳家です。

『Delverium』における翻訳の実装プロセス自体は非常にシンプルで、翻訳データのインポートやアップデートを容易に行える仕組みになっています。 翻訳作業は主にGoogleスプレッドシート上で行い、必要に応じてゲーム内へ取り込んでいます。 また、ゲームをプレイしながら言語をスムーズに切り替えたり、テキストフィールドを動的に自動更新したりする優れた内部テキストシステムを実装しているため、新しい文字列やテキストフィールドを追加するのはとても簡単なのです。 一方で一番大変なのは、新しいテキストの準備ワークフローです。

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リリース前に十分な翻訳期間を確保するためには、あらかじめテキストを用意して渡す必要がありますが、どの文字列が必要になるかを事前に把握するのが難しい場合があり、テキストを送ったあとになって「いくつかの文字列を送り忘れていた！ 」と気づくこともあります。 はい、YouTubeやTwitchで『Delverium』を配信したり、動画を投稿して収益化したりすることはまったく問題ありません。 私自身も見つけられる限りの配信や動画を観るのが大好きですので、皆さんのところに直接チェックしに行くこともきっとあると思いますよ！

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『Delverium』開発の旅路を通じ、いつも温かいご支援をくださっているGame*Sparkさん、そして日本のプレイヤーの皆さんに心より感謝申し上げます！ 本作の早期アクセス版を存分に楽しんでいただけると嬉しいですし、今後の展開にもぜひご期待ください！ また、本作に対するご意見やご感想もぜひお気軽にお寄せください。 Steamコミュニティの掲示板や公式Discordでプレイヤーの皆さんの感想に目を通したり、直接意見交換させていただいたりするのが私にとって何よりの楽しみです。

皆さんからいただくすべてのフィードバックが、『Delverium』をより良いものにしていくのです。