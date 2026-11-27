プロボクシング3大世界戦（29日、東京・両国国技館）の公式会見が27日、都内で行われ、WBA世界バンタム級1位の堤聖也（30＝角海老宝石）が、同級王者の増田陸… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング 3大世界戦（29日、東京・両国国技館）の公式会見が27日、都内で行われ、WBA世界バンタム級1位の 堤聖也 （30＝角海老宝石）が、同級王者の 増田陸 （29＝帝拳）に「勝って（増田の）ベルトを無価値にする」と宣言。

戦わずして“降格”させられて挑戦者になった前王者が現王者を挑発した。 保持するWBA王座が「無価値」と言われた増田は反論した。 戦わずに1位に降格となった前王者の心情は想像できるが、言うべきことは言った。

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「このベルトが無価値と言えば違う。 （7月の）王座決定戦で戦った比嘉（大吾）選手にも勝って、このベルトがここにある。 価値があると思う」。 さらに会見後には「堤選手に勝つからこそ価値が上がるのは十分理解し、自分の中で思っているが、ベルトは自分にとってとても大事」と語気を強めた。