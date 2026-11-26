スペイン首相が2030年W杯決勝の開催地をめぐるモロッコとの対立について語る

首相は、決勝戦をアトレティコ・マドリーの本拠地（メトロポリターノ）で開催してほしかったとしつつも、これほどの規模のイベントを開催するには レアル・マドリー の本拠地（サンティアゴ・ベルナベウ）が最もふさわしい選択肢だとの考えを示した。

議論はさらに別の展開を見せた。 ボックスのサンティアゴ・アバスカル党首が割って入り、モロッコとの共催によるワールドカップ開催という考えを拒否したのだ。 同氏は自らの立場を、スペインの主権をめぐる問題や、セウタとメリリャの両都市に関する政治的対立と結びつけた。 こうして議論は、決勝を開催するスタジアムをどこにするかという問題を超え、大会運営におけるモロッコとの協力のあり方をめぐる対立へと発展した。

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フェイホー氏とサンチェス氏はスペインでの決勝開催を支持する立場を示した一方、アバスカル氏は主権問題や二国間関係に対する党の立場を踏まえ、この問題を利用してモロッコ政府との協力への反対を表明した。 スペインは決勝開催の権利を主張し、マドリードのサンティアゴ・ベルナベウとバルセロナのスポティファイ・カンプ・ノウを候補に挙げている。 一方、モロッコはカサブランカ近郊のベンスリマンに建設予定で、約11万5000人の収容を計画している新ハッサン2世スタジアムを推している。