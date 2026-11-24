テレビ東京の人気番組「池の水ぜんぶ抜く大作戦」の新作「in the worldアジア編」が12月24日からNetflixで世界独占配信される。タイ、カンボジア、インドの池で水抜きを行う内容で、番組の世界進出として注目される。

テレビ東京 の人気番組「 池の水ぜんぶ抜く大作戦 」の新作「 池の水ぜんぶ抜く大作戦 in the worldアジア編」が、12月24日から Netflix で世界独占配信されることが明らかになった。 テレビ東京 が24日に発表したもので、番組が日本を飛び出して世界に進出することが決まった。

放送10周年を迎えた人気コンテンツの新作では、レギュラーメンバーの田村淳さん、田中直樹さん（ココリコ）、加藤英明さん（静岡大）が、タイ、カンボジア、インドからの依頼を受けて緊急渡航した。今回の企画は、現地の池を舞台に水抜きを行う内容となっている。

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3カ国の池で現れた驚きの生物たち

3カ国の池で水抜きを行ったところ、日本では見たことがない巨大モンスター魚や幻の巨大亀、まるで恐竜のような怪物まで姿を現したという。番組として初めてとなる驚きの生物が次々と登場し、番組の見どころの一つになっている。

番組側のコメントでは、現地の池のスケールや、そこから現れる巨大モンスター級の生物に大興奮の連続だったと語られている。池の水を抜くことで初めて見える生態系の姿が、新作の大きな魅力になっている。

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出演者は現地のスターたちと言葉の壁を越えて共に作業を行い、泥だらけになりながら取り組んだという。番組は現地の環境問題や生態系に本気で向き合う姿勢を前面に出しており、単なるバラエティ企画にとどまらない内容になっている。

企画の経緯とプロデューサーが語った世界展開への思い

桑原宏次プロデューサーは、企画のきっかけとして台湾ロケを挙げている。日本では見られない魚を発見した際の田村淳さんと加藤英明先生の興奮ぶりを見て、これは世界でも通用するのではないかという確信を抱いたと話している。

その後、企画書を書いたところNetflixから声がかかり、今回の世界編が実現する運びとなった。桑原宏次プロデューサーは、今回の実現を奇跡的なことだと表現している。

桑原宏次プロデューサーは、今後の夢として、池の水を抜きながら世界6大陸を制覇して世界一周することを掲げた。番組の構想がさらに広がる可能性を示す発言として受け止められている。

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番組側は、放送開始からまもなく10年を迎える中で、世界中の視聴者に泥まみれの姿を見てもらえる日が来るとは思ってもみなかったとコメントしている。今回はタイ、カンボジア、インドからのSOSに応えた形であることも強調された。

世界配信がもたらす視聴環境の変化と今後の展開

今回の配信により、日本国内の視聴者だけでなく、Netflixを通じて世界中の視聴者が番組を楽しめるようになる。テレビ東京の番組が海外のプラットフォームで独占配信される点は、今回の企画の大きな特徴といえる。

新作は12月24日からNetflixで配信される予定で、視聴者はその日から作品を視聴できる。配信開始日が明確に示されていることから、ファンは日程を確認したうえで視聴の準備ができる。

番組側は、日本が誇る池の水の熱量を世界中で体感してほしいと呼びかけている。今後、桑原宏次プロデューサーが掲げる世界6大陸制覇の構想が具体的にどのように進むかについても、今回の配信の反響とあわせて関心が集まりそうだ。