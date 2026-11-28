離れて暮らす両親へ、パートナーへ、友人へ、一年がんばった自分へ。ドライヤー・シャワーヘッド・ヘアアイロン・美顔器から、贈る相手別に選べる4商品をご紹介。セールは12月7日（月）まで。

手元のボタンでワンタッチ止水ができ、9種類の水流に切り替えられるシャワーヘッドです。 塩素除去カートリッジ3本付き。 水道代・ガス代が気になる冬に、使う水の量を最大約69％おさえる設計（※1）も、贈る理由のひとつになります。

カラーはシルバーとグラファイトグレーの2色です。 ※1 当社試験データに基づき、東京都の標準水圧0.3MPaで一般的なシャワーヘッドの平均的な水量（10〜12L/min）と比較した試算値（約63〜69％）。 実際の節水効果は使用環境（水圧や使用状況）によって異なります。 高層階や低水圧環境、給湯設備の仕様により、水圧が弱く感じられる場合があります。

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トリートメント発想のストレートアイロン。 温度は120℃〜200℃の5段階で、約30秒で120℃まで上がるので、忙しい朝にもすぐに使えます。 プレートは上下左右に動く3Dクッションプレートで、表面はトルマリン＆アルガンオイル配合のセラミックコーティング。360度回転コードや開閉ロック、30分で自動的に電源が切れる機能付きで、世界対応電圧なので旅行先にも持っていけます。 カラーはミッドナイトネイビーとホワイトの2色。