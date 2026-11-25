ジュード・ベリンガムはアイントホーフェン戦で今季屈指のプレーを披露した。チャンピオンズリーグでビハインドを背負ったレアル・マドリーの逆転大勝に貢献し、解説者やファンから幅広い賞賛を集めている。

その復帰と即座のインパクトが注目を集めるなか、アルゼンチン人のホルヘ・バルダーノは、このイングランド人選手のキャリアの別の側面、つまり今後数年で何をもたらしうるかに目を向けた。

バルダーノは、ベリンガムが欧州のMFの中で特別な地位を占めていると評価し、現在のパフォーマンスはそのポテンシャルのすべてを示すものではないとの見方を示した。 とりわけ、彼はまだ23歳であり、キャリアの絶頂に到達するまでには長い時間が残されているからだ。 は、レアル・マドリーの元選手で元監督でもあるバルダーノが、「モビスター」の分析スタジオでベリンガムのパフォーマンスについて語った内容を伝えた。 発言は、マドリーがアイントホーフェンを相手に反撃を見せた試合の後のもの。

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チームは前半、イヴァン・ペリシッチにPKを決められ、1点のビハインドを背負っていた。 バルダーノはベリンガムについて「ベリンガムは素晴らしい時期を過ごしている。 おそらく欧州に、このクラス、このレベルのMFはいないだろう」と語った。 さらに、ピッチ上でこれほどのパフォーマンスと影響力を示しながら、まだ23歳という年齢であることがより一層の驚きだと付け加えた。

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このアルゼンチン人は続けて「彼の年齢は二度見しなければならない。23歳だ。 成長の余地がまだこれほど大きく残されていると考えると驚異的だ。 まだ全盛期に達していないのだからね。 選手は27歳でピークを迎えるものとされているが、この若者はまだ23歳なんだ」と述べた。