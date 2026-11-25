PSVに5-1で勝利したレアル・マドリーだが、クルトワは慢心を戒め、低調な前半が命取りになりかねなかったと警告した。

レアル・マドリー のGK ティボー・クルトワ は、火曜日夜のチャンピオンズリーグで PSVアイントホーフェン に5-1で勝利した後、チームメートに慢心しないよう呼びかけた。 大差での勝利にもかかわらず、ベルギー代表GKは、大きくリードを許していてもおかしくなかった前半の低調な出来を指摘している。

マドリーは後半に容赦ない反撃を見せてPSVに大勝し、全勝を維持した。 前半にはベテランのイヴァン・ペリシッチにPKを決められ、オランダのチームに予想外のリードを許してハーフタイムを迎えた。 マドリーのベンチはハーフタイムに勝負を懸けて3人を交代。 この策はすぐに実り、フェデリコ・バルベルデが同点ゴールを決めると、ハーフタイムから出場したジュード・ベリンガムが鮮烈なロングシュートを放ち、試合をひっくり返した。

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完全に流れをつかんだマドリーのスターぞろいの攻撃陣は勢いを増し、疲れの見えるPSVの守備陣を切り裂いた。 キリアン・エンバペがゴール前での持ち味を発揮し、近距離から2得点を挙げて勝負を決定づけると、ヴィニシウス・ジュニオールが5得点の大勝を締めくくった。 活発なプレーを見せながら前後半ともにシュートが枠に阻まれていたブラジル人ウインガーは、終盤に落ち着いて決め、圧勝を確定させた。