「様」の書き順を40年間誤解、内海が番組で告白 駒場孝・鷲尾千尋アナも同じ書き方だった

内海が「様」の書き順を40年間誤って覚えていたと番組で告白しました。駒場孝と鷲尾千尋アナウンサーにも確認したところ、3人中2人が同じ書き方をしていたことが分かりました。

内海が番組冒頭で、「様」という漢字の書き順を40年間誤って覚えていたと告白しました。相方の 駒場孝 と、共演の 鷲尾千尋 アナウンサーに向けて語ったもので、その場で3人が実際に書いて確かめたところ、3人のうち2人が同じ誤った書き方をしていたことが明らかになりました。

内海は番組の冒頭で「聞いてほしい話がありまして」と切り出し、前日の夜に大きな出来事があったと話しました。40年生きてきて大事件だとして、駒場孝と鷲尾千尋アナウンサーに、ぜひ聞いてほしいと呼びかけました。

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内海が40年間誤って覚えていた「様」の書き方とは

内海は、「様」という漢字を40年間間違えて書いていたと明かしました。書き順や形が問題で、よく使う大事な漢字だと強調しています。

内海によると、宛名の様や神様の様など、年賀状や暑中見舞い、ハガキなどで日常的に書く漢字だったといいます。そのため、誤った書き方を長年続けていたことにショックを受けたと語りました。

内海は、木ヘンを書いた後の部分が誤っていました。ちょんちょんまでは正しく書けていたものの、先に王のような形を書き、その下に水のような形を書く、上下を分けて書く方式でした。番組では、この書き方を「セパレート」方式と呼んでいます。

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駒場孝と鷲尾千尋アナウンサーの書き方に3人中2人が誤り

番組では、駒場孝と鷲尾千尋アナウンサーも実際に「様」の字を書いて確認しました。結果として、3人のうち2人が上下を分けて書く誤った方式で覚えていたことが分かりました。

駒場孝は、縦にズドーンと一気に書く正しい方式で書いていました。一方の鷲尾千尋アナウンサーは、内海と同じくセパレート方式でこれまで書いてきたと告白しました。

内海は、3人のうち2人が間違って覚えていたことを受けて、改めて驚いた様子を見せました。番組のやり取りを通じて、身近な人でも書き方が分かれることが浮き彫りになりました。

前夜のドキュメンタリー番組から誤りに気づいた経緯

内海が誤りに気づいたきっかけは、前夜に夫人と一緒に見ていたドキュメンタリー番組でした。出演者が「様」を書く場面で、ズドーン方式で書いていたことから、内海は自分の書き方との違いに気づきました。

内海が夫人に書き順を指摘したところ、夫人はポカンとした様子だったといいます。内海は、その反応を受けて暴れ回るようにネットで書き順を確認したと話しました。

調べた結果、自身の書き方が誤っていたことが分かりました。内海は、めっちゃショックやと俺が間違っていた、俺は今までずっとこれでやってきたと、肩を落としたと説明しています。

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内海によると、調べたところ1950年代からズドーン方式で小学校では教えられているそうです。一方、セパレート方式は旧字体の書き方だったことも分かりました。

両親も同じ書き方だった理由を内海が推察

内海は、自分が勉強をおろそかにしてきたわけではないと強調しました。偏差値60だったこともあり、勉強はちゃんとしていて、塾にも通っていたと話しています。

そのうえで、なぜ自分がこの誤りを続けてきたのか、母親に電話で確認したといいます。内海の母親も同じセパレート方式だったことが分かりました。

内海は、学校で習うより先に母親から習っていたのではないかと推察しています。小学校でズドーン方式が教えられていた時期を踏まえ、家庭で覚えた書き方が長く残った可能性を示しました。

内海は、様には心をこめる意味があるため、間違えて覚えていたことがショックだと語りました。あまり使わない漢字であれば理解できるものの、日常的に書く様の誤りは大きな衝撃だったと説明しています。

リスナーにも同じ誤りがあるか番組で問いかけ

内海は番組の最後に、リスナーがどのように書くのかを問いかけました。自分と同じように、セパレート方式で書いている人がいるかもしれないという問いかけです。

「様」は宛名や年賀状など、日常の場面で多く書く漢字です。書き順を確認する機会は少なくても、見よう見まねで覚えた書き方が長く続くことがあるという点で、今回の番組でのやり取りは身近な教訓となりました。